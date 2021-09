Intel lancia NUC X15, un laptop da gaming di riferimento con RTX 3070

I laptop Intel NUC non sono comunemente noti, principalmente perché non vengono venduti direttamente ma tramite system integrator, che li acquistano, inseriscono i componenti che mancano (come RAM e storage) e li rivendono ai clienti. Come riporta VideoCardz, Intel ha ora lanciato il suo NUC X15 Laptop Kit, un notebook da gaming di riferimento per i system integrator.

È senza dubbio un laptop di fascia alta dato che è alimentato da una CPU Tiger Lake-H come la Intel Core i5-11400H, 6 core e 12 thread, o Intel Core i7-11800H, che è un processore a 8 core e 16 thread comunemente utilizzato per altri prodotti da gaming. Ad accompagnare il processore troviamo la grafica NVIDIA RTX 30.

Photo Credits: Intel

Il telaio è realizzato in lega di magnesio e si potrà scegliere tra un pannello FullHD da 15,6 pollici a 144Hz o 240Hz o un display QHD da 165Hz. Queste opzioni lo renderanno sicuramente un’interessante alternativa alle soluzioni esistenti. L’X15 è disponibile in ben 5 varianti, dotate di GPU GeForce RTX 3060 o RTX 3070 Laptop. Sfortunatamente, Intel non fornisce valori TGP per la serie X15, quindi non siamo sicuri se si tratti di design GPU Max-P o Max-Q.

Photo Credits: Intel

Altre caratteristiche interessanti di NUC X15 sono gli switch optomeccanici della tastiera – dotata di illuminazione RGB – il supporto per l’archiviazione PCIe Gen4 e i connettori Thunderbolt 4 e HDMI 2.1. Non mancano poi l’Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2.5 Gigabit Ethernet, lo slot SDXC, il jack audio da 3,5mm e il supporto agli assistenti vocali Cortana e Alexa. I system integrator, prima di poter rivendere questo NUC X15 Laptop Kit, dovranno inserire la memoria RAM, lo storage e il sistema operativo.

Intel non ha rivelato il prezzo del suo laptop NUC X15. Questo avrebbe potuto aiutarci a capire quanto siano più costosi i design personalizzati basati su Intel Tiger Lake e architettura NVIDIA Ampere rispetto alla piattaforma di riferimento.

Dalla scheda tecnica, in ogni caso, sembra davvero un laptop da gaming di tutto rispetto e non resta che attendere di vederlo proposto da qualche brand o system integrator con un altro nome.