Anche se all’evento Intel Vision di pochi giorni fa l’attenzione era catalizzata sulle future CPU Meteor Lake, fra le altre novità annunciate dall’azienda figuravano anche le nuove GPU per datacenter Arctic Sound-M. Questi nuovi prodotti, annunciati in sordina già a marzo, includono i due modelli ATS-M75 e ATS-M150, di cui i numeri finali corrispondono al valore TGP massimo.

Intel Arctic Sound-M

Queste GPU sono principalmente pensate per compiti di cloud computing multimediale, come video, cloud gaming, desktop remoto, nonché inferenza IA ed altri ambiti simili e fanno uso degli stessi processori grafici che troveremo nella gamma di schede video Arc Alchemist. Stando alle informazioni ottenute dai colleghi di ServeTheHome, il modello ATS-M75, la GPU meno energivora ed ottimizzata per il parallelismo, include due chip grafici ACM-G10 ciascuno dotato di 8 unità di elaborazione, mentre la più potente ATS-M150 fa uso del chip ACM-G11 con 32 unità di elaborazione.

Credit: ServeTheHome

Negli esemplari mostrati in anteprima da Intel all’evento, oltre a un connettore di alimentazione 8 pin, è anche possibile notare alcuni dettagli come quello che sembra essere un possibile connettore laterale per un ipotetico collegamento multi-GPU, seppur Intel non abbia confermato nulla a proposito. Una delle caratteristiche più interessanti di queste nuove GPU è ad ogni modo il supporto integrato alla codifica/decodifica AV1, con cui Intel vuol porre l’accento sull’accelerazione multimediale allo scopo di posizionare il modello ATS-M75 come alternativa valida alle GPU datacenter Nvidia di fascia bassa.

Credit: ServeTheHome

La codifica AV1 è destinata a diventare uno standard diffuso in ambiti multimediali online, come lo streaming di contenuti ma anche la produzione di video, il supporto al livello hardware potrebbe quindi dare ad Intel un vantaggio importante nel breve e medio termine. Questa tipologia di codifica sarà inoltre supportata anche nelle GPU Arc Alchemist. Le schede Arctic Sound-M potrebbero anche essere impiegate nel misterioso progetto Intel Endgame, un’ipotetico nuovo servizio di cloud gaming dell’azienda.

Le nuove GPU Intel Arctic Sound-M saranno disponibili nel terzo trimestre 2022, periodo in cui potremo aspettarci ulteriori notizie relative all’impiego e alle performance, anche paragonate alle soluzioni della concorrenza.