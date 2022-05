All’evento Vision, di cui vi abbiamo raccontato le novità nel nostro articolo dedicato, Intel ha mostrato in anteprima alla stampa le sue CPU Meteor Lake. L’architettura, che verrà lanciata per portatili e desktop nel 2023, sarà la prima ad adottare un design multi-chiplet, unendo i core Ocean Cove a 7nm ad una GPU integrata Arc Alchemist realizzata attraverso i nodi TSMC. I nuovi processori sono inoltre stati messi in funzione da un po’ e sono già in grado di avviare sistemi operativi.

Fonte: PCWatch

Nelle immagini diffuse da PC-Watch, Meteor Lake viene mostrato sia nel packaging standard che ad alta densità. La differenza che salta subito all’occhio rispetto Alder Lake, è l’assenza del PCH (Platform Controller Hub), ora direttamente integrato nel MCM. Uno sguardo ravvicinato mostra la presenza di un totale di 4 tile, ciascuna composta al suo interno da ulteriori moduli. Il chiplet della CPU, è composto da 3 elementi principali che includono le tile I/O, SoC e compute.

Intel Meteor Lake

La compute tile conterrà i moduli CPU e GFX. Il modulo CPU, che include i core Ocean Cove, verrà fabbricato da Intel attraverso il nodo produttivo “Intel 4”, beneficiando di un miglioramento del 20% sulle prestazioni per watt grazie alla litografia EUV, oltre all’utilizzo di un nuovo design ibrido che permetterà di garantire prestazioni più elevate con consumi notevolmente ridotti. Il modulo contente la GPU sarà invece totalmente innovativo e, come anticipato in un nostro articolo e adesso confermato da Raja Koduri, farà uso di un chip Arc Alchemist con un design multi-chiplet, tanto da essere definito come “tGPU” (Tiled GPU). La nuova architettura Xe-HPG offrirà maggiori prestazioni mantenendo gli stessi consumi delle attuali iGPU, introducendo al tempo stesso il supporto alle librerie DX12 Ultimate e alla tecnologia di super campionamento XeSS sviluppata da Intel.

Fonte: PCWatch

Le CPU Meteor Lake andranno già in fase di pre-produzione entro la seconda metà dell’anno per essere spedite nella prima metà del 2023, diventando successivamente disponibili. All’evento Intel ha anche mostrato i processori Sapphire Rapids e la GPU Ponte Vecchio, anch’essi realizzati con un design chiplet. Entrambi saranno utilizzati nel super computer Aurora dell’Argonne National Laboratory. Qualche giorno fa sono inoltre trapelati nuovi dettagli sui processori HEDT Sapphire Rapids-X, che potete approfondire nel nostro articolo.