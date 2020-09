Intel NUC 11 Pro, ecco il nuovo dispositivo compatto per i professionisti

Come segnalato dai colleghi di VideoCardz, Intel ha presentato una nuova serie di NUC chiamata 11 PRO, nome in codice Tiger Canyon, basata sui nuovi processori Core di undicesima generazione Tiger Lake. Come facilmente intuibile, la dicitura PRO indica che i dispositivi sono stati ideali principalmente per un uso aziendale e commerciale. Non si tratta, quindi, di un clone dei NUC 11 Performance, conosciuti anche come Panther Canyon, anch’essi equipaggiati con CPU Tiger Lake, ma destinate ai consumatori finali.

Intel Tiger Canyon (NUC 11 PRO) integrerà un processore Core i7-1185G7 di undicesima generazione della serie Tiger Lake-U. Si tratta di una CPU quad core con otto thread in grado di raggiungere la frequenza massima di 4,8GHz e possiede un TDP di 28W. Il NUC 11 PRO può anche essere scelto con processori Core di livello inferiore sino al Core i3-1115G4, dotato di soli due core.

Intel Tiger Canyon offre inoltre due uscite video (una HDMI 2.1 e una HDMI 2.0) supportate dalla GPU Xe-LP integrata, e due porte Thunderbolt 4. Poiché questi dispositivi sono spesso utilizzati come HTPC, tali opzioni non passeranno certamente inosservate. Nelle aziende, invece, consentiranno di collegare più schermi anche ad elevate risoluzioni.

Per quanto riguarda le opzioni di archiviazione, il nuovo Mini PC di Intel offre due slot M.2, un Key-M per SSD PCIe NVME e l’altro Key-B per altre periferiche. La connettività è completata dal supporto alle reti WiFi 6 tramite il chip Intel AX201, mentre il quantitativo massimo di memoria installabile è di 64GB di tipo DDR4-3200. Il dispositivo non consente di installare schede grafiche dedicata, ma le cose potrebbero cambiare il prossimo anno con l’arrivo delle GPU Intel DG1.

Infine, Intel NUC 11 Pro può essere acquistato in due diversi formati: chassis H “alto” (117x112x54 mm) e chassis K “slim” (117x112x37 mm). Al momento non abbiamo informazioni inerenti a prezzi e disponibilità.