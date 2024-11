Intel perde 16 miliardi, ma le azioni salgono del 7%: perché?

Giovedì, Intel ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2024 (che potete consultare qui), registrando entrate superiori alle previsioni per 13,3 miliardi di dollari ma riportando una perdita di 16,6 miliardi di dollari dovuta agli ingenti costi di ristrutturazione. Nonostante il bilancio negativo, però, il titolo di Intel è salito fino al 12% in apertura, per poi attestarsi intorno al 7%.

Il motivo è da ritrovarsi nel fatto che le entrate di Intel sono calate del 6% su base annua, ma sono aumentate di 500 milioni rispetto al trimestre precedente, con la perdita netta causata dalle elevate spese di ristrutturazione. Questo miglioramento ha portato gli analisti di Wall Street a spingere il titolo nelle contrattazioni, portando alla sua crescita in borsa.

Il gruppo prodotti di Intel ha generato ricavi di circa 12,997 miliardi di dollari, mentre l'unità Foundry ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari, leggermente in aumento rispetto al trimestre precedente, ma in calo rispetto ai 4,7 miliardi dello stesso trimestre dell’anno scorso.

Secondo il CEO Pat Gelsinger, i risultati del terzo trimestre mostrano i progressi fatti da Intel nel piano per ridurre i costi, semplificare il portafoglio e migliorare l’efficienza organizzativa, con un obiettivo di creare valore sostenibile a lungo termine. L'azienda vede, inoltre, parecchie opportunità nei nuovi chip Intel 18A, che stanno già suscitando interesse tra i clienti dell'azienda.

Intel

Il Client Computing Group di Intel ha totalizzato ricavi per 7,3 miliardi di dollari, segnando una lieve riduzione rispetto ai 7,9 miliardi dell'anno precedente. L’unità Datacenter e AI, che ha generato ricavi di 3,3 miliardi di dollari, ha registrato un incremento sia su base trimestrale che annuale, con un margine operativo del 10,4%. Sebbene l’unità abbia iniziato a distribuire i processori Xeon 6, i volumi non sono ancora tali da produrre un impatto maggiore.

L’unità Mobileye ha visto un aumento dei ricavi a 485 milioni di dollari, pur restando al di sotto dei 530 milioni dello scorso anno, con un utile operativo di 78 milioni. L'unità Altera ha vissuto un trimestre impegnativo: i ricavi sono saliti a 412 milioni di dollari rispetto ai 361 milioni del trimestre precedente, ma sono molto inferiori ai 735 milioni dell'anno scorso. Nonostante ciò, Altera ha riportato un utile di 9 milioni, in recupero dopo una perdita di 25 milioni nel secondo trimestre.