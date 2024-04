Intel presenta il più grande computer neuromorfico mai realizzato

Intel ha recentemente annunciato la creazione del computer neuromorfico più grande del mondo, noto come Hala Point. Questo dispositivo, innovativo per le sue caratteristiche che si propongono di imitare il funzionamento del cervello umano, rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell'intelligenza artificiale.

La particolarità dei computer neuromorfici, come quello sviluppato da Intel, risiede nel loro tentativo di replicare il modo in cui il cervello umano processa le informazioni.

A differenza dei computer tradizionali, che dividono nettamente le funzioni di elaborazione da quelle di memorizzazione, questi dispositivi utilizzano neuroni artificiali capaci sia di memorizzare che di processare dati. Questa architettura permette di superare alcuni dei limiti dei sistemi informatici attuali, tra cui la necessità di trasferire continuamente dati tra diverse componenti, risolvendo così uno dei principali colli di bottiglia della tecnologia attuale.

Intel sostiene che Hala Point, alimentato dai chip Loihi 2, può vantare un'efficienza energetica superiore di 100 volte rispetto ai computer convenzionali quando impiegato in problemi di ottimizzazione. Come se non bastasse, l'architettura innovativa potrebbe aprire nuove strade per l'addestramento e l'esecuzione di modelli di IA, che sfruttano catene di neuroni in maniera simile al processo di elaborazione delle informazioni nel cervello umano.

Hala Point si distingue per le sue dimensioni e potenza, incorporando 1.15 miliardi di neuroni artificiali distribuiti su 1152 chip Loihi 2, e capace di eseguire 380 trilioni di operazioni sinaptiche al secondo. Nonostante le sue imponenti capacità, occupa lo spazio di soli sei rack in un case per server standard, una dimensione comparabile a quella di un forno a microonde.

Tuttavia, l'eccitazione per il potenziale dei computer neuromorfici si scontra con significative sfide ingegneristiche. I chip Loihi 2, ancora in fase prototipale e prodotti in piccole quantità, non rappresentano l'ostacolo principale quanto piuttosto lo sviluppo dei livelli di software necessari per trasformare problemi del mondo reale in compiti gestibili da un computer neuromorfico. Tale processo è ancora agli albori, rendendo prematuro, secondo Intel, l'investimento in macchine di dimensioni maggiori.

Anche se alcuni esperti come James Knight dell'Università del Sussex nel Regno Unito guardano con scetticismo le promesse di dispositivi che apprendono in modo continuativo, senza necessità di essere addestrati da zero per ogni nuovo compito, Intel vede un futuro in cui i computer neuromorfici potranno effettivamente assumere modelli pre-addestrati e consentire loro di imparare nuove attività nel tempo.

Questa visione a lungo termine riconosce che i metodi attuali sono ancora in fase di ricerca ma suggerisce un percorso verso una efficienza notevolmente aumentata e, forse, un approccio migliore per avvicinare l'intelligenza umana.

Oltre alle promesse per il futuro dell'IA, i computer neuromorfici potrebbero rappresentare un'importante svolta per una serie di problemi nel campo dell'informatica, favorendo una maggiore efficienza una volta che gli strumenti software adeguati saranno più maturi e disponibili per sviluppatori. Questa tecnologia potrebbe anche offrire percorsi innovativi verso il raggiungimento dell'intelligenza generale artificiale (AGI), superando i limiti dei modelli di grandi dimensioni come quelli alla base di ChatGPT.