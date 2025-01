Intel presenta la nuova serie Core Ultra 200H al CES 2025

Intel ha presentato al CES 2025 di Las Vegas la sua nuova gamma di processori mobile Arrow Lake, presentando cinque nuovi modelli Core Ultra 200H per laptop mainstream ad alte prestazioni e sei modelli Core Ultra 200HX per laptop entusiast e workstation.

I processori Core Ultra 200H si posizionano come la linea mainstream orientata alle prestazioni, mentre i 200HX offrono prestazioni paragonabili ai desktop per gli utenti più esigenti. Questi nuovi chip affiancano i già esistenti Core Ultra 200V Lunar Lake, pensati per massimizzare l'autonomia.

Con questo lancio, Intel punta a contrastare la perdita di quote di mercato nel segmento laptop a favore di AMD e dei nuovi concorrenti basati su architettura Arm come Qualcomm, Apple e potenzialmente NVIDIA. L'azienda ha presentato un'ampia gamma di modelli 200V, 200HX, 200U e una doppia linea 200H per coprire l'intero portfolio laptop fino al prossimo anno.

I nuovi processori non soddisfano i requisiti minimi per la certificazione CoPilot+ di Microsoft.

Oltre ai processori, Intel, ha mostrato le nuove funzionalità della piattaforma vPro, pensate per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e produttività nel settore enterprise.

Le novità della serie Core Ultra 200H

I processori Core Ultra 200H sono basati sull'architettura Arrow Lake e integrano i nuovi core ad alte prestazioni Lion Cove insieme ai core ad alta efficienza Skymont. Intel dichiara un aumento delle prestazioni fino al 15% sia in single-thread che multi-thread rispetto alla precedente generazione Meteor Lake.

Questi chip includono anche una GPU Arc integrata con 8 core Xe LPG+ (7 nel modello base) che offre prestazioni grafiche fino al 15% superiori. È presente inoltre una NPU dedicata per carichi di lavoro AI, con prestazioni fino a 11 TOPS.

Tuttavia, le prestazioni AI complessive del sistema raggiungono i 99 TOPS combinando CPU, GPU e NPU. Da notare che Intel ha anche lanciato silenziosamente una linea Core 200H basata sulla vecchia architettura Raptor Lake, identificabile dal terzo numero del modello (0 invece di 5).

Le caratteristiche della serie Core Ultra 200HX

I processori Core Ultra 200HX utilizzano lo stesso design dei chip desktop Arrow Lake, adattato per il form factor laptop. Offrono le massime prestazioni possibili in un notebook Intel, con possibilità di overclock.

Il top di gamma Core Ultra 9 285HX ha 8 P-core e 16 E-core, con frequenze turbo fino a 5,5 GHz per i P-core e 2,8 GHz per gli E-core. Intel dichiara un aumento del 5% in single-thread e del 20% in multi-thread rispetto alla generazione precedente.

Anche questi processori non raggiungono i 40+ TOPS richiesti da Microsoft per la certificazione CoPilot+, fermandosi a 13,1 TOPS per la NPU e 36 TOPS complessivi. Supportano Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.1.

Con questa estesa gamma di nuovi chip per laptop, Intel punta a coprire ogni segmento di mercato.

Piattaforma Intel vPro: Sicurezza e Gestione Aziendale Rivoluzionate

Intel ha, inoltre, potenziato la sua piattaforma vPro, che ora integra caratteristiche di sicurezza avanzate, tra cui il monitoraggio continuo delle minacce e la capacità di rilevare attacchi ransomware in tempo reale. La piattaforma è progettata per proteggere i dispositivi aziendali sin dal livello hardware, con un'attenzione particolare alla prevenzione degli attacchi firmware.

Le nuove funzionalità vPro consentono inoltre agli amministratori IT di gestire e aggiornare i dispositivi da remoto, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza operativa. Questa capacità è particolarmente utile per le aziende con team distribuiti, che possono mantenere l'infrastruttura IT sicura e aggiornata senza interventi in loco.

Soluzioni per il Futuro del Lavoro e dell'Impresa

Intel ha progettato queste tecnologie per rispondere alle sfide delle imprese moderne, dove la flessibilità e la sicurezza sono prioritarie. La combinazione di processori Core Ultra e piattaforma vPro consente di affrontare scenari di lavoro ibrido con strumenti ottimizzati per la collaborazione, la connettività e l'elaborazione dati.

Collaborazione Potenziata: Grazie alla capacità di gestire applicazioni di videoconferenza avanzate e analisi in tempo reale, queste tecnologie migliorano l'esperienza di collaborazione per i team remoti e in presenza.

Efficienza Energetica: Con un design ottimizzato per ridurre i consumi energetici, le nuove soluzioni Intel sono ideali per organizzazioni che puntano alla sostenibilità senza sacrificare le prestazioni.

Prospettive per il 2025 e oltre

Con il lancio della serie Core Ultra 200V e gli aggiornamenti alla piattaforma vPro, Intel dimostra il suo impegno nel fornire soluzioni innovative per un computing più sicuro, scalabile ed efficiente. Queste tecnologie rappresentano un passo in avanti significativo per aziende di ogni dimensione, offrendo strumenti per affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione.