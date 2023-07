Intel sembra essere pronta a sorprendere ancora una volta gli appassionati di tecnologia. Secondo una fonte affidabile, i nuovi processori di 14a generazione, conosciuti come Raptor Lake Refresh, potrebbero essere lanciati a metà ottobre.

Se queste informazioni si rivelano accurate, gli utenti possono aspettarsi un’ulteriore avanzamento delle prestazioni nella gamma di processori desktop di Intel.

Photo Credit: Intel

Secondo il media cinese Enthusiastic Citizen (ECSM), noto per le sue accurate anticipazioni sulle mosse dei produttori di CPU, Intel pianifica di lanciare la sua serie Core di 14a generazione a metà ottobre. Le informazioni trapelate indicano che il lancio avverrà nella 42a settimana dell’anno, tra il 17 e il 23 ottobre. Questi dettagli provengono da roadmap interne di Intel, che non sono ancora state rese pubbliche.

I processori Raptor Lake Refresh seguiranno il tipico schema di divisione tra i modelli Core-K e non-K, caratteristico dei processori desktop di Intel. La serie Core-K dovrebbe essere lanciata all’inizio del 2024, mentre il lancio della serie non-K è previsto per il 17 ottobre. Ciò significa che gli appassionati potrebbero ricevere un regalo durante il CES del prossimo anno.

La buona notizia per i possessori di schede madri LGA1700 è che i nuovi processori Raptor Lake Refresh saranno compatibili con tutte le schede madri esistenti che dispongono dell’ultimo BIOS. Tuttavia, sembra che ci sia un’eccezione. Il processore Core i7-14700K potrebbe richiedere un nuovo firmware a causa della sua nuova configurazione con 8 core ad alte prestazioni e 12 core efficienti. Nonostante questa piccola sfumatura, gli utenti potranno godere dei vantaggi delle nuove CPU con le loro schede madri attuali.

La fonte di ECSM fa anche riferimento alla prossima generazione della piattaforma desktop Intel, conosciuta come Arrow Lake. Questa piattaforma promette un vero aggiornamento per la serie desktop di Intel, con design completamente nuovi e un diverso socket, presumibilmente LGA-1851. Si parla di possibili chipset per le schede madri come Intel Z890, B860 e H810, mentre il chipset H870 sembra essere escluso. Con questa nuova nomenclatura, Intel allinea i propri prodotti consumer Core e le relative piattaforme con quelli di AMD, offrendo un confronto diretto tra Core 3/5/7/9 e Ryzen 3/5/7/9 e tra Z890/B860/H810 e X670/B650/B620.

Il 17 ottobre potrebbe essere quindi un giorno da segnare in rosso sul calendario per chi sta attendendo con ansia la nuova generazione di CPU, in attesa di assemblarsi un nuovo PC.