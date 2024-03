IL nuovo dissipatore Arctic è già compatibile con le prossime CPU Intel

Non sappiamo praticamente nulla dei processori Intel di 15° generazione, ma Arctic ha già dei dissipatori compatibili con il futuro socket LGA1851. La nuova serie di sistemi di raffreddamento ad aria Arctic Freezer 36, infatti, è già compatibile con i futuri chip Intel Arrow Lake.

I nuovi Arctic Freezer 36 usano lo stesso frame di contatto presente nel Liquid Freezer III, quindi anche in questo caso, montarli sul vostro PC potrebbe invalidare la garanzia.

Al di là di questo curioso dettaglio, i nuovi dissipatori Arctic sono compatibili con socket LGA 1700 e con AMD AM4 e AM5, quindi possono essere installati su tutte le piattaforme di ultima generazione. Sono caratterizzati da 4 heatpipe in rame, una torre in alluminio con 59 alette e due ventole P12 PWM PST da 120mm, che possono operare a velocità tra i 200 RPM e i 1800 RPM.

Il design a torre è molto classico e il dissipatore è alto 159mm, quindi dovrebbe stare nella maggior parte dei case moderni. La torre è abbastanza compatta, motivo per cui non dovrebbe esserci alcun problema di compatibilità con le RAM del vostro PC.

I nuovi Arctic Freezer 36 arrivano in diverse varianti: sono disponibili in colorazione bianca, nera o “total black” (con anche la torre in alluminio colorata di nero), con ventole con illuminazione ARGB, o senza. Caratteristica più interessante di questi dissipatori è sicuramente il prezzo: si parte da 21€ e il modello più costoso, con ventole ARGB, costa meno di 29€. Si tratta quindi di un dissipatore che punta tantissimo sul rapporto qualità / prezzo, risultando ideale per le configurazioni di fascia media o bassa dove si sta molto attenti al budget e si cerca una soluzione di raffreddamento efficace, ma non troppo costosa.