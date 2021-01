Intel, RealSense ID offre un’identificazione sicura tramite rete neurale

Tramite un comunicato ufficiale, Intel ha presentato RealSense ID, soluzione on-device che combina un sensore di profondità attivo con una rete neurale specializzata progettata per fornire un’autenticazione facciale sicura e accurata dell’utente. Intel RealSense ID può equipaggiare serrature intelligenti, sistemi per il controllo degli accessi, punti vendita, bancomat, chioschi e altro ancora.

Con un semplice processo di registrazione e nessuna configurazione di rete necessaria, Intel RealSense ID offre una soluzione naturale e altamente accurata che semplifica l’accesso grazie ad un solo sguardo. Intel RealSense ID combina la profondità attiva con una rete neurale specializzata, un system-on-chip dedicato e un componente di sicurezza integrato per crittografare ed elaborare i dati degli utenti in modo rapido e sicuro. Per garantire una facilità d’uso continua, Intel RealSense ID si adatta anche agli utenti nel corso del tempo mentre cambiano alcune loro caratteristiche fisiche, come la barba e gli occhiali. Il sistema funziona con varie condizioni di illuminazione e persone con un’ampia gamma di altezze o carnagioni.

Poiché i metodi di autenticazione tradizionali rendono gli utenti vulnerabili al furto di identità e alle violazioni della sicurezza, aziende e privati ​​si rivolgono alla tecnologia di autenticazione facciale per garantire i massimi livelli di privacy ed affidabilità. In settori come la finanza e la sanità, le aziende hanno bisogno di tecnologie di cui potersi fidare. Intel RealSense ID dispone di una tecnologia anti-spoofing incorporata per proteggere da falsi tentativi di accesso utilizzando fotografie, video o maschere e fornisce un tasso di false accettazioni pari a uno su un milione.

Realizzato avendo a cuore la privacy e la protezione degli utenti, Intel RealSense ID elabora tutte le immagini del viso in locale e crittografa tutti i dati. La soluzione viene inoltre attivata solo tramite l’utente in maniera consapevole e non effettuerà l’autenticazione a meno che non venga richiesto da un utente pre-registrato.