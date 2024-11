Intel rinvia al 2029 la Fab in Germania, ora rischia di perdere i fondi

Intel ha rinviato la fabbrica di Magdeburgo al 2029-2030 e ora rischia di perdere i fondi stanziati dal governo. Si parla di 10 miliardi di euro destinati a sovvenzionare la costruzione della Fab, che potrebbero essere riallocati per far fronte ad eventuali pressioni economiche.

Il Governo tedesco è ancora incerto sulla questione: da un lato il Ministro delle Finanze Christian Lindner ha proposto di usare il denaro per altri progetti, mentre dall'altro lato il Ministro dell'Economia Robert Habeck si è opposto, sostenendo che è fondamentale supportare il progetto nonostante i ritardi.

Le difficoltà che sta vivendo Intel in questo periodo e il conseguente rinvio della Fab hanno sollevato dubbi sulla sua effettiva realizzazione. Alexander Schiersch del German Institute for Economic Research ha rilasciato una dichiarazione in merito, affermando: "Considerando le attuali difficoltà finanziarie di Intel, le possibilità che torni al progetto di Magdeburgo non superano il 50%".

Se Intel dovesse costruire comunque la fabbrica, il Governo potrebbe essere costretto a rinegoziare da campo i fondi. Se invece l'azienda americana dovesse dare forfait, ci sarebbe un altro problema: il terreno destinato alla Fab è già stato predisposto e riconvertirlo richiederebbe tempo, oltre che un ulteriore esborso economico da parte dello stato.

Nonostante le difficoltà, è difficile che Intel abbandoni il progetto, soprattutto vista l'importanza di ampliare la propria rete di fonderie, sia per la produzione di chip interni che per il progetto Intel Foundry, che le mette a disposizione di clienti esterni. La struttura tedesca gioca un ruolo chiave per il sistema di Fab europee, quindi è molto probabile che Intel farà di tutto per completarla, anche se servirà più tempo del previsto.

Allo stesso modo, la Fab è di vitale importanza per l'economia tedesca e per quella europea, che deve tornare competitiva il più in fretta possibile nel settore dei semiconduttori. Per questo, difficilmente il Governo riallocherà i fondi, anche perché nei prossimi anni potrebbe diventare sempre più difficile reperire il denaro necessario per completare il progetto, e questo vale tanto per il Governo quanto per Intel.