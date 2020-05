Intel Xeon W-10885M sarà la CPU mobile più veloce dell’anno?

Presto, saranno annunciate le nuove soluzioni mobile Intel Xeon basate sull’architettura Comet Lake e il prodigo leaker Rogame ha già scoperto i benchmark della CPU Xeon W-10885M, che dovrebbe essere il top di gamma della suddetta famiglia.

Rispetto ai processori Comet Lake-H, queste soluzioni implementano tecnologie specifiche per workstation tra cui il supporto per RAM dotate di Error Correction Code (possono rintracciare eventuali errori contenuti nell’informazione memorizzata e correggerli), Intel vPro Platform Eligibility, Intel Stable Image Platform Program (un programma che semplifica le operazioni di installazione e gestione di infrastrutture PC) e Intel Trusted Execution (un insieme di estensioni hardware che proteggono la riservatezza e l’integrità dei dati archiviati o creati su PC client).

Intel(R) Xeon(R) W-10885M CPU @ 2.40GHz

8C/16T 2.4GHz base 5.3GHz boost Fire Strike Physics score : 21687

Time Spy CPU score : 9145 The dGPU is probably Quadro RTX 5000 Notebook or Max-Q pic.twitter.com/TOs2uOcUTL — _rogame (@_rogame) May 8, 2020

Dando uno sguardo alle specifiche tecniche, vediamo che l’Intel Xeon W-10885M è basato (come detto) sull’architettura Comet Lake, dispone di 8 core/16 thread, una frequenza base di 2,4GHz e una in turbo boost di 5,3GHz. La cache L3 ammonta a 16MB, mentre il TDP è configurabile a 45 o 65W. Il chip dovrebbe supportare ufficialmente memorie DDR4 con una frequenza massima di 2933MHz, in quad channel. Il processo produttivo dovrebbe essere il solito, collaudato ma ormai datato 14nm+++.

Se confermata, la frequenza massima di 5,3GHz renderebbe l’Intel Xeon W-10885M il processore per workstation mobile più veloce presente sul mercato. Per quanto concerne i benchmark, Xeon W-10885M ha ottenuto 21,687 punti in 3DMark Firestrike Physics e 9145 punti in 3DMark Time Spy, valori leggermente superiori a quelli del Ryzen 4900HS, la punta di diamante dell’offerta mobile di AMD.