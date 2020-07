Intellinet, ecco i nuovi extender PoE per tutte le esigenze

Intellinet sviluppa giorno dopo giorno dispositivi sempre più interessanti e utili sia per gli appassionati che per tutte quelle realtà aziendali che necessitano di accessori specifici per risolvere piccole criticità legate alla connessione di rete e alla produttività.

È il caso dei nuovi extender Poe, presentati di recente che consentono di inviare con un unico cavo di rete sia dati che alimentazione. Quando il problema è il reperire una fonte di alimentazione in prossimità del dispositivo che si sta installando, questa è la soluzione ideale in quanto consente, riducendo i costi di installazione e il numero di cavi usati, di raggiungere e alimentare con un solo cavo i dispositivi PoE lontani senza dover procedere ad un ricablaggio dell’intera rete.

Il repeater 1 con codice ICPE001 è dotato di una singola porta Gigabit PoE ed è in grado di estendere la connessione PoE oltre il classico limite dei 100 metri. È stato concepito per permettere di risparmiare tempo e denaro in modo da fornire dati e corrente tramite i cavi di rete già esistenti.

Supporta inoltre velocità di trasmissione di 10/100/1000 Mbps e consente un output di corrente di 25 W per un dispositivo connesso. Non richiede inoltre di essere alimentato. Costruito rispettando standard di qualità molto elevati, ha una scocca in metallo provvista di appositi fori per l’installazione a muro.

Si aggiunge poi il ripetitore PoE con extender ad alta potenza e due porte Gigabit con codice I-SWHUB 8000SI. Il dispositivo permette di collegare e alimentare due dispositivi PoE come per esempio telefoni VoIP, punti di accesso wireless, videocamere di sorveglianza connesse e tanto altro.

Raddoppia la distanza di connessione da 100 a 200 metri e fornisce 25 Watt di corrente oltre a supportare velocità di 10/100/1000 Mbps. È compatibile con iniettori e switch PoE conformi allo standard IEEE 802.3at/af (PSE) e funziona anche da switch Gigabit grazie alle tre porte Ethernet RJ45. Anche in questo caso è costruito con un involucro in metallo con appositi fori nella parte laterale che consentono di far passare l’aria per un corretto raffreddamento delle componenti interne.

L’extender Ultra PoE Gigabit con quattro porte permette di collegare e alimentare quattro dispositivi come telecamere di rete, punti di accesso e tanto altro, ma fornisce un output totale fino a 90 Watt con 30 W per porta. Permette di risparmiare tempo e denaro per l’installazione e l’alimentazione viene inviata solamente ai dispositivi compatibili IEEE 802.3at/af, lasciando ai dispositivi non PoE solamente la trasmissione dei dati.

È dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente e alta tensione oltre che di un punto di messa a terra che permette di proteggere l’apparecchiatura collegata. È compatibile con periferiche alimentate PD e funziona come uno switch Gigabit con 5 porte alimentato PoE con PoE passante. Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes e 2048 indirizzi MAC. Le dimensioni compatte di 130 x 86 x 29 millimetri e l’involucro in metallo donano tanta solidità e permettono di installarlo ovunque.

Da non trascurare anche l’extender ripetitore PoE + Gigabit ad alta potenza per esterno, identificato dal nome in codice ICPOE002. È dotato di una porta di ingresso RJ45 e di una porta di uscita RJ45, e consente di estendere una connessione esistente oltre il limite dei 100 metri, con un notevole risparmio di risorse. Può inoltre essere installato in cascata fino a quattro estender per coprire una distanza di oltre 500 metri ed è dotato di certificazione IP65 contro acqua e polvere.

La scocca è robusta e apposite guarnizioni la rendono durevole. Appositi fori di montaggio permettono poi di installarla a parete in maniera molto semplice.