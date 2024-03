Techly Extender da USB-C a HDMI: trasmissione UHD senza compromessi

L'extender da USB-C a HDMI di Techly è un dispositivo innovativo composto da un trasmettitore USB-C e un ricevitore HDMI.

Garantisce una trasmissione a latenza zero attraverso cavi di rete CAT.6/6A/7, consentendo la trasmissione di segnali audio e video UHD con qualità eccezionale. È disponibile sullo shop Techly.

L'extender supporta la trasmissione del segnale video 4K@60Hz Type-C fino a 60 metri e 25 metri per 4K@120Hz, offrendo una flessibilità di utilizzo in varie situazioni. È compatibile con HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDCP 1.4, e raggiunge una velocità di trasmissione massima di 18 Gbps. Supporta formati audio quali PCM, DTS, Dolby, HDR10, HDMI 3D, e EDID, con funzionalità di downscaling automatico.

Realizzato in resistente materiale ABS di colore nero, ha dimensioni compatte (71,5 x 26,0 x 15,0 mm). Il prodotto è dotato di protezione ESD conforme agli standard IEC61000-4-2.

Utilizzo e applicazioni

Questo extender è un alleato prezioso in una varietà di contesti, tra cui istruzione, formazione, conferenze, gaming e home entertainment.

La trasmissione a latenza zero e la flessibilità di distanza lo rendono ideale per situazioni dove la qualità del segnale è essenziale. È adatto a consumatori che cercano una soluzione affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di connettività HDMI.

L'extender da USB-C a HDMI di Techly è disponibile presso lo shop di Techly. Lo trovate direttamente al seguente link.