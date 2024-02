Offerta Lampo: Wi-Fi extender TP-Link a soli 69€!

Se siete in cerca di un metodo funzionale, veloce e, soprattutto, abbordabile per ampliare la portata del vostro segnale Wi-Fi, così da poter coprire anche punti della casa in cui il solo router non è in grado di arrivare, allora quello che vi occorre è un Wi-Fi Extender e, per esperienza diretta, vi diremmo che la scelta migliore non è quella di affidarsi a prodotti economici (ce ne sono, ormai, anche a meno di 30 euro!), ma di acquistare, invece, un prodotto realmente funzione e certificato, come potrebbe essere questo TP-Link TL-WPA1000, un extender prodotto da TP-Link, anzienza che certamente non necessita di presentazioni, e che grazie ad Amazon può essere vostro, oggi, a soli 69,99€!

Wi-Fi extender TP-Link TL-WPA1000, chi dovrebbe acquistarlo?

Originariamente venduto al prezzo di 74,99€, il TL-WPA1000 Kit è un Wi-Fi extender particolarmente indicato per coloro che necessitano di estendere la propria connessione internet in aree della casa non coperte adeguatamente dal segnale Wi-Fi o da connessioni cablate, evitando così complicate e costose installazioni di cavi. Grazie alla tecnologia Powerline, che utilizza l'impianto elettrico esistente per trasmettere i dati, è possibile godere di una connessione affidabile e veloce, raggiungendo velocità fino a 1000 Mbps e garantendo prestazioni ottimali per streaming HD, gaming online e navigazione fluente su internet. Al prezzo di 69,99€, si rivela una soluzione economica ed efficace per chi cerca di superare problemi di muri spessi o lunghe distanze che separano i dispositivi dal router principale.

Inoltre, il supporto alla tecnologia TP-Link OneMesh rende questo prodotto ideale per gli utenti che già possiedono o prevedono di acquistare router TP-Link compatibili con OneMesh, desiderosi di creare una rete Wi-Fi mesh unificata in tutta la casa. Questo assicura una copertura Wi-Fi senza interruzioni, permettendo di spostarsi da una stanza all'altra senza perdere connettività. Per chi lavora in smartworking, gestisce una postazione di gioco o vuole semplicemente godersi contenuti multimediali senza intoppi, il TP-Link TL-WPA1000 rappresenta, dunque, una soluzione pratica e versatile per sfruttare pienamente ogni angolo della propria abitazione.

Progettato per garantire una velocità su cavo fino a 1000Mbps grazie allo standard HomePlug AV2, e Wi-Fi AC1200, offrendo fino a 867Mbps in 5GHz e 300Mbps in 2.4GHz, questo extender è tanto veloce quanto semplice da configurare, grazie ad un sistema di configurazione Plug, Pair & Play, che rende l'installazione rapida e senza problemi, così che possiate installarlo subito senza il bisogno di particolari abilità tecniche.

Insomma: considerando la sua tecnologia, la velocità di connessione, e soprattutto l'ottimo prezzo scontato di appena 69 euro, questo Wi-Fi extender rappresenta, senza dubbio, un'offerta da non lasciarsi scappare per chiunque abbia problemi con la "lunghezza" della propria rete Wi-Fi e, per questo, vi suggeriremmo caldamente di non guardare altrove, e di rivolgervi direttamente a questa splendida opportunità offertaci da Amazon e TP-Link, onde portarvi a casa direttamente il meglio che c'è in circolazione, ovviamente a prezzo scontato!

Vedi offerta su Amazon