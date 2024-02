Estendi la tua rete Wi-Fi con questo extender a soli 22€!

Come vi dicevamo qualche giorno fa: se avete l'esigenza, o anche solo il desiderio, di estendere la portata del segnale Wi-Fi del vostro router anche in quei punti della casa dove pare arrivare a malapena, prima di cambiare gestore o pensare a chissà cosa, l'idea migliore è quella di rivolgersi, anzitutto, all'ampio mercato dei Wi-Fi Extender, ovvero di quei dispositivi che, con poca spesa e buona resa, riescono ad estendere, e di molto, l'ampiezza e la portata della vostra linea internet senza fili. In questo, TP-Link è certamente maestra, ed anche per questo vi suggeriamo di dare un'occhiata all'ottima offerta che Amazon sta proponendo in queste ore, e che riguarda l'ottimo TP-Link Onemesh RE200, un extender di buona qualità, venduto oggi a soli 22,67€, con un risparmio del 20% rispetto al prezzo originale di 28,40€!

Wi-Fi extender TP-Link Onemesh, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Onemesh RE200 è un ripetitore di segnale Wi-Fi facilissimo da installare, e ideale per chi, pur non avendo alcuna competenza tecnica, vuole sistemare da sé l'annoso problema della portata della propria rete senza fili. Capace di offrire una velocità Dual Band AC750Mbps e con la possibilità di connettere fino a 32 dispositivi, questo dispositivo è l'ideale per le famiglie, per le case in affitto con numerosi coinquilini, o anche solo per chi tra tablet, smartphone, PC e tutto il resto, ha bisogno della garanzia di poter tenere collegati alla propria rete internet un numero importante di dispositivi.

La funzionalità Plug & Play rende l'installazione del RE200 un gioco da ragazzi, con la possibilità di connettersi in pochi secondi senza bisogno di complesse configurazioni. La presenza di un indicatore LED intelligente aiuta, inoltre, a posizionare il dispositivo nella zona ottimale, garantendo la migliore copertura possibile. Al netto di questo, questo extender offre persino una porta Ethernet inclusa, proponendosi come una soluzione versatile qualora, ad esempio, servisse un colegamento più stabile al proprio PC.

Capace di amplificare il segnale Wi-Fi per coprire zone difficili da raggiungere sia in casa che in ufficio, eliminando efficacemente le zone morte, questo dispositivo TP-Link garantisce una copertura estesa fino a 185 m², e considerando il suo prezzo abbordabilissimo, rappresenta senza alcun dubbio una soluzione semplice, immediata e molto accessibile per risolvere i problemi di connessione in casa una volta per tutte!

