Kaspersky Lab annuncia la chiusura delle operazioni negli Stati Uniti

Kaspersky Lab, la rinomata azienda russa di cybersicurezza, ha annunciato la chiusura delle sue operazioni negli Stati Uniti a partire dal 20 luglio. La decisione è stata comunicata a BleepingComputer e prevede anche il licenziamento dei dipendenti che lavorano negli USA.

Secondo quanto riportato dalla giornalista indipendente Kim Zetter, questa mossa coinvolgerà meno di 50 dipendenti sul suolo americano. La chiusura è conseguenza diretta delle sanzioni imposte dal governo statunitense il 21 giugno, quando il Dipartimento del Tesoro ha congelato i beni di dodici dirigenti di Kaspersky Lab.

Kaspersky ha definito la situazione "triste"

Il Dipartimento del Commercio ha inoltre inserito diverse entità legate a Kaspersky nella sua Entity List, quella di cui fa parte anche Huawei per capirci, impedendo alle aziende americane di fare affari con loro. Questa decisione è il risultato di un'indagine approfondita che ha evidenziato potenziali rischi per la sicurezza nazionale legati alle operazioni di Kaspersky negli USA.

Le autorità statunitensi hanno sottolineato che l'uso continuato dei prodotti Kaspersky comporta rischi per la cybersicurezza. Il Bureau of Industry and Security ha anche vietato alla società di vendere software e fornire aggiornamenti antivirus a partire dal 29 settembre.

In risposta a queste misure, Kaspersky ha dichiarato che le operazioni negli Stati Uniti "non sono più sostenibili". L'azienda ha confermato che inizierà a ridurre gradualmente le attività e a eliminare le posizioni lavorative basate negli USA dal 20 luglio 2024.

La società ha espresso rammarico per questa difficile decisione, sottolineando di aver valutato attentamente l'impatto dei requisiti legali statunitensi prima di giungere a questa conclusione. Kaspersky ha definito la situazione "triste", riconoscendo che le opportunità di business nel Paese non sono più praticabili nelle attuali circostanze.

Immagine di copertina da 123rf.com, copyright ivanmollov