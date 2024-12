Kingston XS2000, compatto e veloce | Test & Recensione

Chi cerca uno dei migliori SSD portatili sa che dimensioni compatte e prestazioni elevate sono i due elementi principali a cui prestare attenzione: in fondo, l’idea è proprio quella di avere un dispositivo versatile e tascabile, da portare sempre con sé, per accedere rapidamente ai propri dati da PC o da smartphone.

In quest’ottica, il Kingston XS2000 è di certo un’opzione interessante: offre velocità fino a 2GB/s e un design semplice ma molto compatto, con dimensioni pari a 69,5 x 32,6 x 13,5 mm, è certificato IP55, quindi resistente a polvere e acqua, ed è protetto da un guscio in gomma (removibile). L’unità sfrutta un’interfaccia USB 3.2 Gen 2x2 da 20Gbps ed è pre-formattata in exFAT, quindi pronta all’uso su qualsiasi dispositivo. In confezione c’è un cavo USB-C corto, comodissimo da trasportare.

L’SSD è disponibile in diversi tagli di memoria: 500GB, 1TB e 2TB. Noi abbiamo ricevuto la versione da 1TB, disponibile all’acquisto su Amazon a circa 100 euro, un prezzo in linea con quello dei competitor. All’interno del Kingston XS2000 troviamo una memoria Micron TLC a 96 strati gestita da un controller Silicon Motion SM2320, una combinazione che assicura prestazioni elevate in lettura e scrittura sequenziale.

Purtroppo manca una cache DRAM, un fattore che penalizza le prestazioni in scrittura sostenute. Durante i test, abbiamo evidenziato dei cali anche drastici, ma la buona notizia è che si sono presentati dopo aver trasferito oltre 100GB di dati; difficilmente vi ritroverete in una situazione del genere, a meno che non siate professionisti che lavorano quotidianamente con video di grandi dimensioni. In questo caso, vi consigliamo di optare per un altro modello, dotato di cache.

Dove l’XS2000 brilla sono le prestazioni in lettura e i trasferimenti di file più piccoli: in questi ambiti si dimostra una scelta eccellente, che può essere usata per backup rapidi, o come descritto in apertura, come soluzione di archiviazione portatile, magari per spostare delle foto dallo smartphone o per salvare una copia di alcuni documenti importanti che avete sul PC.

Tra i competitor vale la pena citare il SanDisk Extreme Pro v2, leggermente più costoso ma con prestazioni simili, il Crucial X8 e il Samsung T7 Shield, più lenti nei test sequenziali ma che performano meglio sotto stress, dove entra in gioco la cache.

Il Kingston XS2000 è consigliabile a chi cerca un SSD portatile leggero, veloce e pratico da usare, soprattutto in mobilità. Se vi trovate spesso a spostare file di piccole dimensioni sul PC o dallo smartphone, come ad esempio le foto di un sopralluogo, o dei documenti che dovete passare a un collega o a un cliente, allora questo SSD è il vostro compagno ideale.

Al contrario, se vi ritrovate a spostare spesso file di grandi dimensioni o se avete bisogno di funzioni di sicurezza avanzate (qui manca la crittografia AES), vi consigliamo di dare un’occhiata ad altri modelli, più performanti in questo senso.