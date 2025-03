Un SSD portatile così veloce che puoi installarci i giochi, e oggi è pure in sconto

Se siete alla ricerca di un SSD portatile ad alte prestazioni per migliorare la vostra esperienza di gioco, oggi potreste aver trovato l'affare perfetto. Il Lexar SL660 BLAZE, un SSD esterno progettato appositamente per i gamer, offre prestazioni straordinarie e un design accattivante con illuminazione RGB integrata. Grazie alla sua velocità di lettura fino a 2000 MB/s e scrittura fino a 1900 MB/s, potete persino installare e avviare i giochi direttamente da questo drive. E la notizia migliore? Oggi è disponibile su Amazon a soli 79,90€ grazie a un piccolo ma significativo sconto.

Lexar SL660 BLAZE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lexar SL660 BLAZE sfrutta l’interfaccia USB 3.2 Gen2x2, garantendo tempi di caricamento ridotti e una fluidità ottimale per i vostri titoli preferiti. Questa caratteristica lo rende ideale non solo per i gamer, ma anche per chi necessita di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni, come video in alta risoluzione o progetti di editing. Inoltre, il tocco estetico è assicurato dall'illuminazione LED RGB, che aggiunge un tocco di stile al tuo setup di gioco, rendendolo ancora più accattivante.

Oltre alle prestazioni di alto livello, Lexar ha curato anche il design e la robustezza del suo SSD portatile. Il case in alluminio premium con finitura sabbiata offre una protezione ottimale contro urti e vibrazioni, rendendolo perfetto per essere trasportato senza preoccupazioni. Inoltre, grazie al supporto staccabile, potete posizionarlo sulla scrivania accanto alla console o al PC, mantenendo sempre un look elegante e ordinato.

Infine, non manca un occhio di riguardo alla sicurezza. Il Lexar SL660 BLAZE include una soluzione di crittografia AES a 256 bit, che protegge i vostri file più importanti da accessi non autorizzati. Nella confezione trovate anche due cavi per garantire la massima compatibilità: un cavo USB Type-C a Type-C e un USB Type-C a Type-A standard. Se cercate un SSD veloce, resistente e stiloso per il gaming o il lavoro, approfittate subito di questa offerta prima che scada.

