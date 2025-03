Hai Amazon Prime? Non perderti il prezzo più basso per questo SSD

Se siete abbonati ad Amazon Prime, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di acquistare questo SSD portatile da 1TB a un prezzo incredibile. Con un’offerta che porta il prezzo sotto i 70€, è il momento giusto per aggiornare o ampliare il vostro spazio di archiviazione. Questo SSD rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un componente compatto, ma allo stesso tempo potente e capace di rispondere alle esigenze quotidiane di salvataggio e trasferimento dati.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

ORICO C10, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una capacità di 1TB, questo SSD portatile offre spazio sufficiente per archiviare tutto ciò che è importante. Che si tratti di file di lavoro di grandi dimensioni, fotografie, o semplicemente un backup quotidiano dei dati, avrete sempre tutto a portata di mano. Il design compatto e leggero (5,191,330,74 pollici, 0,22 libbre) lo rende facilmente trasportabile, mentre il gancio integrato vi permette di agganciarlo a uno zaino o alla cintura, così da portarlo ovunque con comodità e sicurezza.

Non dovrete più preoccuparvi di lunghe attese durante il trasferimento dei dati. Con una velocità di lettura e scrittura che arriva fino a 1050 MB/s, questo SSD è in grado di trasferire 1 GB di dati in un solo secondo, garantendo backup rapidi e senza ritardi. Che si tratti di file importanti o semplici trasferimenti quotidiani, la velocità di questo SSD vi permetterà di lavorare senza interruzioni, migliorando l’efficienza del vostro flusso di lavoro.

Realizzato in lega di alluminio, questo SSD portatile è progettato per resistere a condizioni difficili. È resistente alla polvere e alle cadute, proteggendo i vostri dati anche in ambienti di lavoro impegnativi. Potrete fare affidamento su un dispositivo che assicura prestazioni costanti nel tempo, senza preoccuparvi di perdere file importanti. Inoltre, il cavo 2 in 1, compatibile con dispositivi USB-C e USB-A, rende l’SSD universale e facilmente utilizzabile su una vasta gamma di dispositivi, da smartphone a PC, tablet e laptop.

Vedi offerta su Amazon