Klipsch T5 II True Wireless ufficiali anche in versione McLaren e Sport

Durante un evento virtuale tenutosi in videoconferenza Zoom assieme agli addetti stampa, Klipsch annuncia la nuova serie di auricolari true wireless T5 II in tre varianti: classica, Sport e McLaren Edition.

Klipsch T5 II True Wireless

La seconda generazione di cuffie true wireless prodotte da Klipsch Audio racchiude in sé tutta l’esperienza dell’azienda maturata nella realizzazione delle T5 di prima generazione e si evolve migliorando in alcuni aspetti chiave. Prima del raggiungimento del prodotto definitivo sono stati progettati ben 30 diversi prototipi sottoposti a test da parte di utenti selezionati.

Il design delle Klipsch T5 II True Wireless è stato ridisegnato per renderle più compatte e più confortevoli senza rinunciare alle caratteristiche che hanno permesso alla prima versione di riscuotere un discreto successo tra gli appassionati. Il volume complessivo delle cuffiette è stato ridotto di circa il 25%, permettendo anche la certificazione secondo lo standard IP67 riducendo i possibili punti di ingresso di acqua e polvere nonostante non siano pensate per l’utilizzo sportivo.

Il team si è concentrato molto sul migliorare la comodità degli auricolari apportando alcune modifiche essenziali, come ad esempio un migliore angolo di inserimento della cuffia e una minore sporgenza dall’orecchio per renderle più comode nell’uso prolungato. Il team ha poi pensato di includere nella confezione di vendita ben sei misure diverse di gommini in silicone per permettere ai propri utenti di trovare il più adatto alle proprie esigenze.

Il pulsante presente su ognuna delle auricolari è stato riprogettato riducendone la forza necessaria all’attivazione, passando dallo standard più comune di circa 120g fino a circa 70-80g, ed è stato decentrato rispetto al canale uditivo in modo da impedire alle cuffie di essere spinte in maniera fastidiosa all’interno dell’orecchio ad ogni pressione. L’azienda ha optato ancora una volta per un pulsante fisico, in quanto trova poco intuitivo e controproducente l’uso di superfici sensibili al tocco in una zona che non si può osservare direttamente durante l’utilizzo e per ridurre i tocchi accidentali.

Il corpo delle Klipsch T5 II presenta ora una caratteristica tipica degli smartphone delle ultime generazioni: una delle parti esterne degli auricolari è realizzata in acciaio inossidabile stampato ad iniezione e funge da antenna per una migliore connessione Bluetooth 5.0. Ogni cuffietta può anche essere utilizzata singolarmente, non esiste un auricolare principale ed uno secondario.

Ogni auricolare dispone di due microfoni direzionali (beamforming) e un driver personalizzato progettato dall’azienda per una qualità audio di alto livello sia durante l’ascolto che durante le telefonate. Il case ha mantenuto una dimensione compatta e tascabile e la durata di batteria dichiarata è di ben 8 ore per le cuffie e 24 ore per il case. La ricarica avviene tramite USB Tipo-C.

L’applicazione companion è stata rinnovata permettendo un aggiornamento delle cuffie meno difficoltoso. Permette inoltre la gestione dell’equalizzatore audio e l’attivazione della modalità Transparency per l’amplificazione dei suoni esterni.

Le Klipsch T5 II saranno disponibili a partire da agosto nelle colorazioni Gunmetal e Silver al prezzo di 199 euro.

Klipsch T5 II True Wireless Sport e McLaren Edition

Il secondo prodotto aggiunge sul piatto un design leggermente rivisto e altre caratteristiche dedicate agli sportivi. Per prima cosa sono state aggiunte nella confezione delle alette (disponibili in tre diverse misure) da accompagnare a sei gommini in foam per il migliore confort possibile anche in caso di attività sportiva ed un migliore isolamento.

Il case è stato completamente sostituito: le Klipsch T5 II Sport e McLaren Edition vengono spedite con un particolare case dotato di gancio per l’isolamento e la protezione dall’ingresso di acqua e polvere che ne ha permesso la certificazione IP67. Il case di trasporto dispone inoltre di una particolare tecnologia di rimozione dell’umidità dalle cuffie, cosa sicuramente gradita da chi spesso si ritrova a dover pulire meticolosamente i propri auricolari dopo l’attività sportiva prima di metterli in ricarica, e supporta la ricarica wireless.

Le Klipsch T5 II True Wireless Sport saranno disponibili da agosto al prezzo di 229 euro in tre colorazioni, nero lucido, nero opaco e argento. L’edizione speciale realizzata in collaborazione con il team di Formula 1 McLaren verrà spedita con un caricatore wireless incluso nella confezione, assieme ad un volume dedicato alla storia dei due brand ed una speciale tessera metallica su cui è serigrafato il numero di serie delle cuffie e la data di assemblaggio: prezzo, 279 euro.

Vi farete tentare dall’acquisto?