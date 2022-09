Manca ormai davvero poco alla presentazione della nuova linea di schede grafiche basate sull’architettura “Ada Lovelace” di NVIDIA. In particolare, Jensen Huang, CEO dell’azienda, ha recentemente affermato che verranno presto svelate ulteriori novità sulle nuove GPU all’evento del GTC 2022, il cui keynote si terrà il 20 settembre. In ogni caso, già da svariati mesi vi continuiamo a riportare tempestivamente gli ultimi leak e rumor inerenti alle specifiche dei primi tre modelli in arrivo prossimamente, vale a dire la RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070.

Protagonista della notizia di oggi è la RTX 4080, di cui un noto leaker ha pubblicato una foto che la ritrae nella sua versione “Founders Edition” ancora avvolta nel suo sacchetto di plastica. Ovviamente, anche se la foto è stata pubblicata da Elysian Realm (@KittyYYuko su Twitter), che già in passato aveva rivelato in anticipo informazioni sulle schede Ampere, ricordiamo che, in mancanza di una conferma ufficiale, va presa come un semplice rumor.

Photo Credit: Elysian Realm (@KittyYYuko)

Ad ogni modo, dalla foto possiamo notare che il prodotto presenta un dissipatore molto simile a quello impiegato sulla precedente serie RTX 30, mentre il font usato per la scritta “RTX 4080” è lo stesso che troviamo ora sul sito ufficiale NVIDIA. Dal punto di vista delle dimensioni, la scheda occuperà due slot di espansione, ma sembra alta e lunga come la RTX 3090/3090 Ti e il design delle ventole appare rinnovato, il che lascia presumere che si tratti effettivamente di un prodotto inedito.

Stando alle ultime indiscrezioni, la GeForce RTX 4080 dovrebbe essere equipaggiata con il processore grafico AD103, dotato di 9.728 CUDA core, accompagnato da 16GB di GDDR6X con una velocità di 23Gb/s su un bus a 256 bit. Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.