La "gomma magica" arriva anche su Lightroom e promette miracoli

Adobe sta gradualmente aggiungendo nuovi strumenti IA sul suo editor fotografico Lightroom per renderlo più facile da usare sia per i creativi professionisti che per gli utenti inesperti, anche da cellulare. Tra queste novità, c'è una funzione di rimozione oggetti in fase di sviluppo che verrà lanciata in versione beta e nuovi effetti di sfocatura della lente basati sull'IA e presto disponibili per tutti gli utenti di Lightroom.

"Generative Remove" — alimentato dal modello Firefly AI dell'azienda — è ora disponibile in accesso anticipato su app mobile, web e desktop di Lightroom. Descritta come lo strumento di rimozione più potente di Lightroom, questa funzione permette agli utenti di "dipingere" su oggetti o persone indesiderate nelle immagini per poi eliminarli con un clic di un pulsante.

Questo strumento è molto simile alla "Gomma Magica" che potete trovare su Canva e sui dispositivi Pixel di Google, o alle funzioni di eliminazione con un clic viste durante la presentazione di Project Stardust, il motore di fotoritocco "object-aware" (capace di riconoscere gli oggetti) anche esso alimentato dal modello Firefly AI dell'azienda. A differenza dello strumento Content-Aware Fill di Photoshop (che cerca di riempire gli spazi vuoti abbinando i pixel vicini), la funzione Generative Remove crea tre diverse varianti per sostituire l'oggetto rimosso, permettendo agli utenti di selezionare l'opzione che ritengono più naturale.

Adobe ha mostrato la funzione durante una presentazione telematica e, a prima vista, sembra una delle migliori versioni della gomma magica che si siano viste finora tra gli strumenti alimentati da Firefly. Come si può notare nell'immagine qui sopra, lo strumento ha rimosso l'oggetto (auto) nella sua interezza senza lasciare artefatti strani e il background generato per sostituirlo, sebbene non sia una rappresentazione accurata di ciò che c'era dietro l'oggetto, sembra abbastanza naturale da essere convincente. Finora, rimuovere oggetti dalle fotografie richiedeva un lavoro piuttosto laborioso di mascheratura e modifica da parte dei professionisti, quindi questo strumento non solo rende il compito più semplice, ma è anche meno intimidatorio per i nuovi utenti.

La funzione Generative Remove è gratuita durante la fase beta, dopo di che probabilmente adotterà il sistema di "Generative Credit" utilizzato da altri strumenti alimentati da Firefly, con pacchetti di crediti a partire da 4,99€. Quando la funzione sarà generalmente disponibile, supporterà anche le Content Credentials, che applicano un'etichetta di metadati alle immagini modificate utilizzando gli strumenti generativi di Adobe.

A questa pratica funzione si aggiunge anche un nuovo strumento IA per la sfocatura, anch'esso disponibile da oggi per tutti gli utenti di Lightroom. Questa funzione può applicare una varietà di diversi effetti di sfocatura a qualsiasi parte di un'immagine con un solo clic e stima automaticamente la profondità del campo visivo per far apparire la sfocatura dello sfondo più naturale. La sfocatura della lente si utilizza come un filtro: gli utenti possono applicare un preset automatizzato o regolare parametri specifici fino a ottenere l'effetto desiderato.

La funzione Lens Blur offre diversi preset se gli utenti non hanno voglia di fare aggiustamenti manuali. Adobe ha integrato strumenti alimentati da Firefly in diverse sue applicazioni creative fin dal lancio del modello di intelligenza artificiale generativa l'anno scorso, quindi queste aggiunte a Lightroom non sono esattamente sorprendenti. Tuttavia, rendere queste funzionalità facili da usare come l'app Facetune e il Magic Eraser di Google potrebbe aiutare Adobe a tentare nuovi utenti ad avvicinarsi alla piattaforma ma, soprattutto, a tenere il passo dei software gratuiti di Google che stanno conquistando un numero sempre maggiore di utenti.