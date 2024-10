Nintendo Switch 2 sarà pienamente compatibile con l'Unreal Engine 5

Nintendo Switch 2 supporterà tutte le tecnologie di Unreal Engine 5, inclusa la nuova funzionalità MegaLights. Questa importante notizia è stata rivelata dai redattori di Digital Foundry, la celebre testata dedicata all'analisi delle performance di hardware e software, durante un recente podcast.

Secondo i redattori, l'architettura della nuova console Nintendo sarà compatibile con tecnologie avanzate come Lumen, Nanite e Virtual Shadow Maps. Secondo il team di Digital Foundry, esisterebbe la possibilità che siano state sviluppate versioni ottimizzate di queste funzionalità specificamente per Nintendo Switch 2, per adattarle al meglio alle sue caratteristiche hardware.

Switch 2 punterà soprattutto sui titoli first party perfettamente ottimizzati per il nuovo hardware.

Il supporto a Unreal Engine 5 rappresenta un'evoluzione naturale per Nintendo, considerando che già l'attuale Switch utilizza il motore grafico di Epic Games. Questo permetterà agli sviluppatori di sfruttare appieno le potenzialità della nuova console.

Digital Foundry ha anche commentato un possibile confronto prestazionale tra Nintendo Switch 2 e Steam Deck. Secondo la redazione, le differenze potrebbero essere poco rilevanti, trattandosi di piattaforme con obiettivi diversi e che vedranno produzioni ottimizzate in maniera completamente differente.

Nintendo Switch 2 si concentrerà principalmente su giochi first party ottimizzati appositamente per il nuovo hardware. Un eventuale paragone con Steam Deck avrebbe senso solo per i titoli third party multipiattaforma e, ovviamente, se le caratteristiche hardware potranno risultare simili.

In conclusione, il supporto completo a Unreal Engine 5 apre interessanti prospettive per le capacità grafiche di Nintendo Switch 2, pur mantenendo la filosofia di ottimizzazione tipica delle console Nintendo.