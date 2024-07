PS5 PRO potrebbe rivelarsi indispensabile per sfruttare appieno l'Unreal Engine 5

PS5 Pro potrebbe rappresentare un significativo salto di qualità per Unreal Engine 5, almeno secondo gli esperti di Digital Foundry. Attualmente, molte delle avanzate funzionalità di questo motore grafico, come Nanite e Lumen, richiedono un hardware che le console attuali faticano a supportare.

La PS5 Pro, così come un'eventuale console "mid-gen" targata Microsoft se decidessero di realizzarla, potrebbe invece permettere agli sviluppatori di sfruttare appieno queste tecnologie, migliorando la qualità visiva e le prestazioni dei giochi.

Durante un podcast dedicato, rilasciato anche come video su YouTube, Digital Foundry ha discusso i benefici di una PS5 Pro, la quale potrebbe consentire l'uso completo delle funzionalità di Unreal Engine 5 e permettere a questa generazione di console di avere ancora parecchio da dire.

Pur non essendo un gioco disponibile su PS5, Digital Foundry ha usato Hellblade II: Senua's Saga come esempio, il quale attualmente utilizza solo alcune funzionalità di Lumen. Avere a disposizione un hardware aggiornato, garantirebbe un notevole miglioramento, con un miglior supporto per il ray-tracing e delle prestazioni analoghe ai PC più recenti.

Nonostante le tech demo impressionanti di Unreal Engine 5, come la recente Feudal Japan basata su UE 5.4, ci sono ancora notevoli ostacoli da affrontare. La qualità grafica di queste demo spesso comporta compromessi con la risoluzione e le prestazioni. Molte demo mantengono buone performance solo a 1080p, e il 4K nativo rivela i limiti dell'engine anche su hardware avanzati come la NVIDIA GeForce RTX 4080.

La PS5 Pro potrebbe quindi essere la chiave per superare questi limiti, offrendo prestazioni migliori e risoluzioni più elevate per i giochi basati su Unreal Engine 5. Tuttavia, puntare al 4K nativo non sembra più sensato come quattro anni fa, viste le tecnologie di upscaling che continuano a giocare un ruolo cruciale nell'ottimizzazione.

Le aspettative per una PS5 Pro sono alte, soprattutto perché siamo curiosi di scoprire come Sony riuscirà a migliorare la sua attuale console, senza rendere "vecchia anzitempo" la variante standard che, presumibilmente, rimarrà sul mercato ancora a lungo.