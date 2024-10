La nuova Logitech POP Icon Keys unisce stile e produttività

Logitech ha annunciato il lancio di POP Icon Keys, una tastiera di nuova concenzione ideata per esprimere personalità e, allo stesso tempo, migliorare la produttività in qualsiasi spazio lavorativo. La tastiera è già disponibile su Amazon in varie configurazioni, studiate per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

Sulla falsariga della precedente serie POP Keys, le nuove tastiere si distinguono per il loro design accattivante che combina colori vivaci e forme eleganti con funzionalità avanzate. Art O’Gnimh, direttore generale della divisione personal workspace di Logitech, ha sottolineato che il prodotto è stato progettato per garantire un'esperienza di digitazione eccezionale senza sacrificare stile o comfort. I tasti sagomati e a basso profilo offrono una digitazione silenziosa e reattiva, mentre i quattro tasti azione personalizzabili trasformano il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro computer.

Logitech POP Icon Keys è caratterizzata dalla presenza di quattro tasti personalizzabili, che possono essere gestiti facilmente tramite l'app Logi Options+. La tastiera offre anche la possibilità di passare dalla “modalità lavoro” alla “modalità pausa” in un attimo: è possibile aprire social media, app per la musica o qualsiasi altro software si voglia con la pressione di un solo tasto sfruttando Logi AI Prompt Builder, integrato in Options+.

Il lancio di POP Icon Keys rispecchia l'impegno di Logitech verso l'innovazione nel campo delle periferiche, mirando a soddisfare i bisogni dei consumatori moderni che cercano prodotti sia funzionali che esteticamente piacevoli. POP Icon Keys può essere connessa fino a tre dispositivi e permette di passare da uno all'altro premendo semplicemente un pulsante, inoltra offre un'autonomia eccezionale fino a 36 mesi, perfetta per qualsiasi tipo di utilizzo.

"Da Logitech, crediamo che sia possibile ottenere lo stile e il design desiderati nel proprio spazio di lavoro senza compromettere produttività e comfort" ha dichiarato Art O’Gnimh, direttore generale della divisione personal workspace di Logitech. "POP Icon Keys offre un'esperienza di digitazione eccezionale e shortcut intelligenti per la produttività, in un design attentamente curato e distintivo."

POP Icon Keys e il corrispondente POP Mouse rappresentano anche un impegno verso la sostenibilità. Entrambi i dispositivi sono prodotti utilizzando plastica riciclata post-consumo, con una percentuale che varia tra il 37% e il 70% a seconda del colore. Il packaging è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC™, evidenziando l'attenzione di Logitech per l’ambiente.

POP Mouse, il complemento perfetto per la tastiera POP Icon Keys, offre funzionalità avanzate come SmartWheel e la tecnologia Silent Touch che riduce di oltre il 90% i rumori dei clic. Questo mouse è progettato per una navigazione più precisa e una migliore efficienza durante l'uso quotidiano.

Disponibili in diverse varianti di colore e configurazione, POP Icon Keys e POP Mouse possono essere acquistati singolarmente o in bundle, offrendo agli utenti la libertà di scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze.