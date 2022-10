Torniamo a parlare nuovamente della GeForce RTX 4090, la scheda video per il gaming attualmente più potente sul mercato, ma questa volta della sua variante “mobile”, ancora non presentata ufficialmente da NVIDIA. Il noto leaker Harukaze 5719 ha recentemente pubblicato alcune informazioni inerenti alla futura line-up di schede video dedicate basate sull’architettura Ada Lovelace per computer portatili.

A quanto pare, l’azienda californiana starebbe preparando il lancio di cinque modelli della serie RTX 40 Mobile. Nelle specifico, si tratta della GeForce RTX 4090 Mobile, GeForce RTX 4080 Ti Mobile, GeForce RTX 4070 Mobile, GeForce RTX 4060 Ti Mobile e GeForce RTX 4060 Mobile. La top di gamma, RTX 4090 Mobile, dovrebbe utilizzare la GPU AD103, avere un TDP di 175W e fornire prestazioni paragonabili alla RTX 3090 desktop, un deciso passo in avanti rispetto alla precedente generazione. La RTX 4080 Ti, anch’essa con un TDP di 175W, sarà basata sulla GPU AD104, mentre, scendendo, troviamo la RTX 4070 Mobile con il die AD106 (140W) e la RTX 3060 Mobile con AD107.

GeForce RTX 4090 Mobile : GN21-X11 GPU (AD103), up to 175W GeForce RTX 4080 Ti Mobile : GN21-X9 GPU (AD104), up to 175W GeForce RTX 4070 Mobile : GN21-X6 GPU (AD106), up to 140W GeForce RTX 4060 Ti Mobile : GN21-X4 GPU (AD107) GeForce RTX 4060 Mobile : GN21-X2 GPU (AD107) https://t.co/evqyet35xN — 포시포시 (@harukaze5719) October 22, 2022

Facciamo notare che la differenza tra RTX 4090 Mobile e RTX 4080 Ti Mobile dovrebbe essere particolarmente marcata, in quanto AD104 presente una riduzione del 40% a livello di numero di core, trasformando la scheda in una sorte di variante mobile dell’ormai cancellata RTX 4080 12GB desktop. Sebbene non siamo a conoscenza di tutte le specifiche tecniche, sicuramente la nuova gamma RTX 40 Mobile dovrebbe fornire prestazioni superiori alla precedente RTX 30 Mobile a parità di consumo.

Ovviamente, per verificare quanto saranno veloci effettivamente queste schede dovremo attendere la presentazione ufficiale di NVIDIA e, in seguito, di mettere le mani effettivamente su qualche notebook equipaggiato con questi prodotti. Per il momento, non ci resta che attendere ancora pazientemente qualche mese per saperne di più.