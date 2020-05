La prima CPU Rocket Lake-S è passata per 3DMark

Il noto leaker Rogame ha scoperto su 3DMark 11 quello che pare un ES (Engineering sample) di una CPU Rocket Lake-S. Il processore in questione vanta 6 core/12 thread, una frequenza base di 3,5GHz e una massima di 4,2GHz.

3dmark 11 Performance Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 3.50GHz

6C/12T 3.5GHz base 4.2GHz boost Intel Corporation RocketLake S UDIMM 4L ERB Physics test : 11887

Graphics test : 1900 For context i5-10400 6C/12T 2.9GHz base 4.3GHz boost Physics test : 12828

Graphics test : 1822 pic.twitter.com/u4rcjs5Wz2 — _rogame (@_rogame) May 22, 2020

Come potete vedere, questo ES ha totalizzato 11887 punti nel test Physics e 1900 punti in quello Graphics. A confronto un Intel Core i5-10400 fa segnare 12828 punti in Physics e 1822 punti in Graphics. Il punteggio nel test della CPU è condizionato dalla minore frequenza del presunto Rocket Lake-S, infatti il Core i5-10400 raggiunge i 4,3GHz contro i 4,1GHz di questo sample. Per quanto riguarda invece l’iGPU, si possono intravedere le migliorie apportate dalla nuova architettura grafica Xe.

Considerando che si tratta di un semplice campione e non del prodotto finale, le prestazioni non sono affatto male. In particolare, l’iGPU (che non è supportata da driver ottimizzati) lascia ben sperare. Le CPU Rocket Lake-S sono previste per il Q4 di quest’anno o il Q1 del 2021 e dovrebbero offrire numerose novità rispetto ai predecessori (Comet Lake-S) tra cui:

Core ad alte prestazioni di nuova generazione (Golden Cove)

Nuove funzionalità di overclocking

Nuova architettura grafica Xe

Porta HDMI 2.0 integrata, HBR3

Supporto a RAM DDR4 più veloci

USB 3.2 Gen 2×2 integrata (20G)

Linee PCIe 4.0

Fino a 20 linee PCIe 4.0 per la CPU

Supporto avanzato (AV1 / HVEC a 12 bit, compressione E2E)

Memoria collegata alla CPU o memoria Intel Optane

Offload audio USB

CNVi integrato e Wireless-AX

Porte Ethernet da 2,5Gbps

Intel Thunderbolt 4 (USB4)

Le CPU Rocket Lake-S dovrebbero anche essere le prime soluzioni del Team Blue con architettura ibrida big.LITTLE (ispirata dai SoC degli smartphone) costituita da core ad alte prestazioni e core a basso consumo, al fine di ottimizzare prestazioni ed efficienza. Queste soluzioni saranno prodotte ancora una volta dall’azienda a 14nm, poiché questo nodo assicura frequenze superiori rispetto agli attuali 10nm+. Detto questo, il successore di Rocket Lake-S, Alder Lake-S, dovrebbe finalmente esser realizzato col nodo a 10nm++.

Nel frattempo, AMD introdurrà prima i Ryzen 4000 (nome in codice Vermeer) prodotti con i 7nm+ (EUV) di TSMC e successivamente i Ryzen 5000 (Zen 4) prodotti col nodo a 5nm della fonderia di Taiwan. Nel corso dei prossimi 12-18 mesi, il mercato delle CPU sarà scosso come ai tempi dell’uscita dei Ryzen 1000 e tutti coloro che risparmiavano in attesa di CPU innovative avranno pane per i loro denti.