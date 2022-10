Sappiamo che la nuova top di gamma NVIDIA, la GeForce RTX 4090, non offre il supporto alla tecnologia SLI e, di conseguenza, non presenta connettori NVLink. Tuttavia, potrebbe non essere stato sempre così.

Infatti, il noto overclocker Roman Hartung, meglio conosciuto come “der8auer“, ha scoperto che il PCB della sua Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master offre lo spazio necessario per l’installazione di connettori NVLink, sebbene non siano presenti le connessioni in rame vere e proprie.

Del resto, già in precedenza NVIDIA aveva affermato che sulla RTX 4090 aveva preferito destinare lo spazio in precedenza dedicato al connettore NVLink ad altri scopi e infatti il PCB di altre schede (come quelle di ASUS, Colorful, MSI, Palit e Zotac) non mostravano alcuna traccia. L’unica che si differenzia è proprio la RTX 4090 di Gigabyte.

Photo Credit: Roman 'der8auer' Hartung/YouTube

Photo Credit: Roman 'der8auer' Hartung/YouTube

A questa strana situazione è possibile dare due spiegazioni. La prima è che NVIDIA abbia comunicato troppo tardi a Gigabyte la mancanza di tale connettore e l’azienda taiwanese abbia deciso di non rivedere il design del PCB per non perdere ulteriore tempo. La seconda, invece, prevede il reimpiego di PCB originariamente progettati per la GeForce RTX 3090 Ti Aorus Master (per confermare o smentire questa ipotesi sarebbe necessario visionare il PCB del modello in questione).

Ricordiamo che il collegamento NVLink era stato pensato originariamente per interconnessioni a bassa latenza tra CPU e GPU in sistemi impiegati per l’elaborazione ad alte prestazioni (HPC) e l’analisi dei dati, ma è stata successivamente utilizzato solo per collegare più schede tra loro principalmente per applicazioni professionali, sebbene il connettore sia stato installato anche su alcuni modelli di GeForce RTX.

Vista la potenza e il quantitativo di VRAM a bordo, NVIDIA ha pensato che sarebbe stato superfluo inserire NVLink in una scheda pensata per videogiocatori, mentre, ovviamente, ha ancora senso che sia presente, e utilizzata, in prodotti come la scheda professionale RTX 6000, di cui trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.