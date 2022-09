Dopo aver presentato ufficialmente le sue nuove GeForce RTX 4090 e RTX 4080 dedicate al mondo dei videogiocatori, NVIDIA ha annunciato anche la sua nuova top di gamma, anch’essa basata sull’architettura Ada Lovelace, per workstation, vale a dire la RTX 6000. La scheda sarà equipaggiata con la GPU AD102, sebbene per ora non abbia svelato le specifiche esatte, accompagnata da ben 48GB di GDDR6 ECC per fornire prestazioni da due a quattro volte superiori rispetto alla precedente A6000.

Solitamente, i prodotti destinati alle workstation presentano consumi ridotti rispetto a quelli per i giocatori e anche in questo caso il TDP della RTX 6000 è di 300W (la GeForce RTX 4090 arriva sino a 450W). Anche per questo motivo, il dispositivo è dotato di un sistema di dissipazione relativamente compatto a doppio slot con un una ventola di tipo “blower” che contente di installare la scheda sia all’interno delle workstation che dei server. Per quanto riguarda le uscite video, RTX 6000 dispone di quattro DisplayPort 1.4 per gestire fino a a quattro monitor alle risoluzioni massime di 5K60 o 8K30 oppure sino a due monitor 8K60.

Photo Credit: NVIDIA

Dipankar Choudhury, Ansys Fellow and HPC Center of Excellence lead, ha affermato:

La cache L2 più grande della GPU RTX 6000, il significativo aumento del numero e delle prestazioni dei core di nuova generazione e la maggiore larghezza di banda della memoria si tradurranno in un impressionante aumento delle prestazioni per l’ampio portafoglio di applicazioni Ansys.

NVIDIA RTX 6000 sarà disponibile dal prossimo dicembre ad un prezzo non ancora precisato. Tuttavia, visto che l’attuale RTX A6000 ha un MSR di 6.999 dollari, ci possiamo aspettare una cifra simile o, molto probabilmente, superiore.

