La webcam dei MacBook Pro M5 renderà i laptop di Apple ultra-sottili

Apple potrebbe introdurre una novità importante sui suoi MacBook Pro: secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo, noto analista e fonte affidabile per le anticipazioni legate al mondo Apple, il colosso di Cupertino avrebbe in programma di cambiare il fornitore per le webcam dei propri laptop.

La nuova webcam, di dimensioni molto più ridotte, sarebbe fornita da Sunny Optical, un produttore cinese che, grazie a questo accordo, dovrebbe fare il suo ingresso nel mercato dei prodotti Apple.

La dicitura "thinpossible" è stata rinvenuta più volte, oramai da diversi anni, in numerosi brevetti di Apple

Attualmente, le webcam dei MacBook sono prodotte da LG InnoTek e Sharp, ma con il passaggio a Sunny Optical, previsto per il modello MacBook Pro M5 del 2025, la webcam potrebbe non solo essere più compatta ma anche di qualità superiore.

Queste modifiche perpetrano l'obiettivo di Apple di assottigliare il più possibile i propri dispositivi. Non a caso la dicitura "thinpossible" è stata rinvenuta più volte, oramai da diversi anni, in numerosi brevetti, report e progetti attualmente in lavorazione dietro le quinte dell'azienda.

Il possibile successo di questa partnership potrebbe spianare la strada a ulteriori collaborazioni tra Apple e Sunny Optical, estendendosi agli iPhone e agli iPad delle generazioni future.

Sebbene queste informazioni derivano al momento solo da voci di corridoio, l'impiego di moduli camera più sottili potrebbe essere decisivo per il design dei futuri MacBook Air e MacBook Pro.

Secondo Kuo, il nuovo modulo camera non solo sarà più sottile, ma sarà fornito a Apple in un unico pacchetto completo di lenti, semplificando così il processo di assemblaggio e, tendenzialmente, riducendo anche i costi di produzione.

Per quanto riguarda la linea MacBook dotata di processori M4, attesa per la fine di quest'anno e la primavera del 2025, pare che manterrà un design simile all'attuale, senza cambiamenti significativi.

Tuttavia, per il modello successivo con il chip M5, le novità saranno molto più marcate, puntando a un redesign quasi totale del MacBook Pro.

Inoltre, nel 2026, sembrerebbe che Apple adotterà, finalmente, gli schermi OLED, inizialmente su MacBook Pro e, successivamente, su MacBook Air. Grazie a questa tecnologia, i dispositivi potrebbero diventare ancora più sottili, incidendo ulteriormente sulla portabilità, e l'estetica, dei laptop targati Apple.