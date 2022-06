Il mondo dei Single Board Computer è ormai piuttosto variegato, sebbene i diversi modelli di Raspberry Pi siano decisamente quelli più diffusi, nonché supportati da una vastissima rete di appassionati di tutto il mondo. Tuttavia, anche altri produttori hanno proposto, nel corso del tempo, diverse alternative più o meno valide che possono essere impiegate per realizzare i progetti più disparati.

Recentemente, Pine64, azienda responsabile di altri ottimi SBC come Rock64 e Quartz64, ha annunciato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, che è al lavoro su un nuovo dispositivo basato sull’architettura open source RISC-V, che sarà “potente e accessibile“.

June Update:@pine64eu launches next week#PinebookPro stock in July@gamelaster becomes community manager

We are building a @risc_v SBC#PinePhone modem firmware & cam improvements#PineNote you can now hand-write in LibreOffice on Linux!

— PINE64 (@thepine64) June 28, 2022