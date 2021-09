Le APU AMD Rembrandt sono già in produzione di massa: arriveranno prima del previsto?

Il leaker di Twitter Greymon55, ha pubblicato un tweet in cui afferma che le APU AMD Rembrandt (serie Ryzen 6000) sono già in produzione di massa, il che significa che potremmo vedere un lancio nel primo trimestre del 2022 o prima.

Rembrandt is already in mass production. — Greymon55 (@greymon55) September 3, 2021

Come riporta WCCFTech, Rembrandt è il nome in codice dell’APU di nuova generazione di AMD che presenta l’architettura core Zen3+ potenziata di AMD e le GPU integrate RDNA 2. È fabbricata utilizzando il nodo di processo a 6 nm di TSMC e utilizzerà sia la capacità LPDDR5 che DDR5. Il TDP delle APU Rembrandt sarà compreso tra 15 e 65 watt, con un massimo di 8 core e 16 thread. Le APU Rembrandt dovrebbero far parte della famiglia Ryzen 6000.

AMD rilascerà le linee Rembrandt-H e U, insieme a Barcelo-U. La serie H è per i notebook di fascia alta di AMD e la serie U per i notebook a bassissima potenza. Il Rembrandt-H sarà caratterizzato dalla tecnologia Zen3+, nodo di processo a 6 nm, architettura GPU Navi 2X (RDNA2), TDP di 35-45 watt e 8/16 core/thread massimi.

Anche Rembrandt-U utilizzerà la tecnologia Zen3+, nodo di processo a 6 nm, architettura GPU Navi (RDNA2), TDP di 15-25 watt e 8/16 core/thread massimi. Barcelo-U si baserà sulla tecnologia Zen3, nodo di processo a 7 nm, architettura GPU Vega di quarta generazione, TDP di 15-25 watt e 8/16 core/thread massimi.

Come scoperto a giugno, stando ad un aggiornamento del kernel Linux, purtroppo Rembrandt non avrà cache di livello 3 (la famosa Infinity Cache), fermandosi solo ai primi due livelli. Inoltre, invece di possedere 8 Compute Unit per ShaderArray, l’APU ne avrà solo sei, sebbene il codice non abbia confermato il numero completo di CU presenti sul chip, nonché la presenza di core Zen3+ e del processo di produzione a 6nm.

Nel 2022 arriveranno anche le APU AMD delle famiglie DragonCrest e Pollock, che rientreranno nei notebook con TDP ultrabasso che dovrebbero essere rilasciati durante l’anno. Si parla infatti di un TDP di 9W per DragonCrest e 4.5W per Pollock. I pochi dettagli trapelati sono stati divulgati da @_rogame a dicembre dell’anno scorso.