AMD, niente Infinity Cache per le APU Rembrandt?

Stando alle ultime informazioni comparse in rete, le APU Rembrandt di AMD, conosciute anche con il nome in codice Yellow Carp, che si riferisce sia alle APU Rembrant mobile che alle APU desktop di nuova generazione, saranno le prime basate sull’architettura grafica RDNA 2 dopo Van Gogh (non ancora disponibili).

Come riportato dai colleghi di VideoCardz, le APU Rembrandt saranno commercializzate sia nella serie H (ad alte prestazioni), che in quella U (a bassa potenza). Rembrandt introdurrà diversi miglioramenti non solo a livello di core CPU e GPU, ma anche di I/O, dato che sarà la prima APU a supportare gli standard DDR5 e LPDDR5, oltre all’interfaccia PCI Express 4.0 (mentre l’attuale Cezanne si ferma alla precedente PCIe 3.0). Piuttosto importante e significativo anche il cambio di socket, che passerà al nuovo FP7.

https://twitter.com/Kepler_L2/status/1400160929023729668

Purtroppo, stando ad un recente aggiornamento del kernel Linux, Rembrandt non avrà cache di livello 3 (la famosa Infinity Cache), fermandosi solo ai primi due livelli. Inoltre, invece di possedere 8 Compute Unit per ShaderArray, l’APU ne avrà solo sei, sebbene il codice non abbia confermato il numero completo di CU presenti sul chip, nonché la presenza di core Zen3+ e del processo di produzione a 6nm.

Di seguito trovate una tabella riassuntiva di tutte le APU AMD, realizzata da VideoCardz, comprensiva delle ultime informazioni trapelate inerenti a Yellow Carp.

AMD GPU Alternative RDNA L1 (GL1) L2 (TCC) L3 / Infinity Cache (MALL) Raven / Picasso

Renoir / Lucienne / Cezanne — 1M — Raven2 — 128K — Vega20 — 4M — Arcturus — 8M? — Aldebaran — 8M — Navi10 / Navi12 128K 4M — Navi14 128K 2M — Van Gogh 128K 1M — Yellow Carp Rembrandt 128K 2M — Sienna Cichlid Navi 21 128K 4M 128M Navy Flounder Navi 22 128K 3M 96M Dimgrey Cavefish Navi 23 128K 2M 32M Beige Goby Navi 24 128K 1M 16M