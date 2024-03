Le CPU cinesi fanno passi avanti, ma la strada è ancora lunga

La scena tecnologica cinese è in fermento per il recente lancio della famiglia di CPU Zhaoxin KX-7000, destinata al mercato nazionale dei PC desktop. Promettendo prestazioni doppie rispetto al suo predecessore, la serie KX-6000, questi chip stanno facendo faville. Tuttavia, i primi benchmark suggeriscono che hanno ancora molta strada da fare per competere con i giganti affermati come Intel e AMD.

Presentata alla fine del 2023, la linea Zhaoxin KX-7000 vanta un'architettura x86 chiamata Century Avenue. Con due varianti a 8 core che presentano velocità di clock e obiettivi di potenza diversi, questi chip sono progettati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Il modello di punta raggiunge una velocità di clock di 3,7GHz (3,2GHz di base), mentre la sua controparte a basso consumo offre un boost che tocca i 3,6GHz (3,0GHz di base), supportando memorie DDR5/DDR4 e offrendo 24 linee PCIe Gen4 su socket LGA 1700. I chip sono anche molto simili alle attuali CPU Intel con socket LGA 1700 in termini di design, con un IHS simile.

Geekbench 6 ha recentemente dato il benvenuto a un componente della serie Zhaoxin KX-7000, caratterizzato da una configurazione a 8 core e 8 thread con 4MB di cache L2 e 32MB di cache L3. Con un clock di base di 3,0GHz e un boost clock di 3,3GHz, inferiore a quello dichiarato, questo chip ha ottenuto 823 punti nei test single-core e 3813 punti nei test multi-core. Sebbene questo rappresenti un salto significativo rispetto al suo predecessore, è ancora inferiore alle offerte della concorrenza.

Il confronto tra Zhaoxin KX-7000 e la CPU Core i3-10100F (Comet Lake) di Intel rivela un divario di prestazioni. Nonostante i suoi 4 core e 8 thread, il Core i3 supera l'offerta di Zhaoxin del 75% nei test single-core e del 17% in quelli multi-core nell'ambito dello stesso benchmark.

Sebbene i passi avanti di Zhaoxin siano lodevoli, è evidente che deve recuperare terreno. Il KX-7000 può offrire prestazioni doppie rispetto al suo predecessore, ma non è ancora in grado di competere con le offerte dei titani del settore, nemmeno con quelle di diverse generazioni precedenti. Nel frattempo, il produttore cinese di CPU Loongson sta facendo faville con CPU per desktop in grado di competere con le più recenti offerte x86, ponendo un'altra sfida alle aspirazioni di Zhaoxin.