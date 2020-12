Le migliori chiavette USB – Dicembre 2020

Le chiavette USB (o PenDrive) hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, e oggi, è possibile acquistare modelli con uno spazio di archiviazione elevato a un prezzo relativamente basso. Se cercate una periferica nella quale memorizzare file e da portare sempre con voi (magari attaccandola alle chiavi di casa), le PenDrive sono i prodotti giusti per voi.

In questa guida all’acquisto, vi proporremo diverse chiavette USB: da modelli “base” con uno storage di 8 GB a unità da ben 512 GB. Sul mercato, sono disponibili anche soluzioni da 1/2 TB, ma solitamente non sono affidabili, per cui ve le sconsigliamo.

Una soluzione alternativa è il salvataggio su cloud, tuttavia ciò necessita di una connessione a internet e lo spazio disponibile lascia a desiderare (a meno di pagare un abbonamento). Considerati i prezzi attuali delle PenDrive, conviene ancora investire su queste ultime. I prodotti di seguito sono elencati in ordine di prezzo crescente.

Le migliori chiavette USB

Kingston DataTraveler SE9 – 16 GB

Ecco una soluzione molto economica (interfaccia USB 2.0) e con uno spazio di archiviazione di 16 GB, un dispositivo entry-level dunque, ma a meno di 5 euro, c’è poco di cui lamentarsi.

» Cliccate qui per acquistare Kingston DataTraveler SE9 – 16 GB

Kingston DataTraveler 100 G3 – 32 GB

Rimaniamo con il marchio Kingston, ma passiamo al modello da 32 GB, che costa circa 6 euro! Lo spazio aumenta e le prestazioni pure.

» Cliccate qui per acquistare Kingston DataTraveler SE9 – 32 GB

Kingston DataTraveler 100 – 128 GB

Kingston è una delle principali aziende nel settore delle memorie flash, e tra le offerte consumer, figura questa ottima chiavetta USB 3.0 con uno spazio di archiviazione di ben 128 GB.

» Cliccate qui per acquistare Kingston DataTraveler 100 – 128 GB

Pacchetto da 5 chiavette ENUODA (32 GB)

Di solito, le chiavette sono vendute singolarmente, ma ENUODA propone un pacchetto con 5 unità (e colori differenti) da 32 GB a meno di 20 euro. È un’offerta ideale per tutta la famiglia, ma le prestazioni lasciano a desiderare poiché presentano lo standard USB 2.0.

» Cliccate qui per acquistare le soluzioni ENUODA

Sandisk Ultra Flair – 256 GB

Questa PenDrive è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Rispetto alla concorrenza, offre una velocità di lettura e scrittura superiori, quindi se cercate una soluzione più performante, è il prodotto che fa al caso vostro.

» Cliccate qui per acquistare Sandisk Ultra Flair – 256 GB

Sandisk Ultra Flair – 512 GB

Come sopra. Stessa marca, stesse prestazioni, ma un taglio di memoria più capiente.

» Cliccate qui per acquistare Sandisk Ultra Flair – 512 GB

Patriot Memory Supersonic Rage Elite – 512GB

Concludiamo la guida con una chiavetta dalle prestazioni “supersoniche”, infatti Patriot Memory Supersonic Rage Elite può raggiungere velocità teoriche di 400 MB/s in lettura e 100 MB/s in scrittura (USB 3.1). Se cercate un modello ad alte prestazioni e siete disposti a spendere, questo è il prodotto che fa per voi.

» Cliccate qui per acquistare Patriot Rage Elite – 512GB