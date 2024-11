Le NVIDIA RTX 50 "sequestreranno l'intero mercato dei PC" a partire da dicembre

Il produttore di componenti di raffreddamento Auras Technology prevede che le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 (che prenderanno il posto dell'attuale serie 40) possano "sequestrare l'intero mercato a partire da dicembre". La dichiarazione, che per quanto sembri esagerata ha perfettamente senso, è stata fatta dal presidente Yu-Shen Lin durante una conference call sugli utili lo scorso 13 novembre.

Secondo quanto riportato, alcuni componenti cruciali di Auras come cold plate e manifold sono già stati inseriti nella lista dei fornitori raccomandati da NVIDIA e adottati da alcuni partner AIB per le imminenti GPU della serie GeForce RTX 50 (nome in codice Blackwell).

Auras prevede una crescita di oltre il 50% nel 2025 grazie all'uscita delle schede NVIDIA.

I motivi dietro alla dichiarazione di Yu-Shen Li, sono tutti da ritrovarsi nei numerosi clienti che, per evitare eventuali "sold out", cominceranno ad acquistare le componenti necessarie per far funzionare al meglio le future schede grafiche, con largo anticipo.

Dalle prime indiscrezioni emerse, le nuove schede di NVIDIA dovrebbero consumare oltre 450 watt, richiedendo quindi soluzioni di raffreddamento più robuste rispetto alla generazione precedente.

Auras prevede una crescita della domanda per i suoi prodotti di raffreddamento nei settori PC, GPU e server nel 2025. In particolare, l'azienda stima un aumento del 130% dei ricavi legati ai server grazie alle maggiori vendite di sistemi di raffreddamento a liquido per server AI. Per le schede grafiche si attende una crescita a doppia cifra con il lancio della serie RTX 50, mentre per il settore PC le previsioni sono più conservative.

Per far fronte alla crescita prevista, Auras sta valutando di espandere la propria presenza in Messico, in aggiunta agli stabilimenti già esistenti in Cina, Taiwan e Thailandia. La dichiarazione sul lancio a dicembre potrebbe riferirsi alla consegna dei componenti di raffreddamento ai produttori di schede, in modo da garantire scorte sufficienti per il mercato in vista del lancio ufficiale di gennaio.