Lenovo: coupon sconto esclusivo su ThinkPad serie E e serie T

Volete approfittare di queste giornate in casa per dare una rinfrescata alla vostra dotazione hardware? Siete alla ricerca di ottimi portatili in sconto che vi possano supportare nelle attività di smart working ma non riuscite a trovare compromessi accettabili? Allora questa news farà sicuramente al caso vostro Vi segnaliamo infatti che noi di Tom’s, in collaborazione con Lenovo, abbiamo deciso di offrirvi una nuova serie codici sconto con cui potrete acquistare a prezzo scontato uno degli ottimi notebook dell’azienda delle serie ThinkPad E e T.

Il codice è unico, TOMSHE, ma potrà essere utilizzato su tutti i prodotti della promozione, garantendovi su ognuno di essi uno sconto del 10%! Del resto, si se si parla di Lenovo, si parla di una delle migliori aziende per quanto riguarda i notebook da lavoro, come dimostrano le ottime performance del ThinkPad T490S (tra i disponibili per l’offerta), ovvero il miglior modello della Serie-T realizzato finora.

Solid, affidabile e decisamente performante, T490s garantisce fino a 20 ore di autonomia e grazie alla tecnologia Rapid Charge assicura l’80% della capacità in una sola ora! Disponibile in tre diverse varianti, una delel quali munita di processore processore Intel Core i7-8665U (1,9 GHz, fino a 4,8 GHz con Turbo Boost, 4 core, cache da 8 MB), può arrivare a casa vostra con l’opzione touchscreen Full HD, che garantisce non solo una perfetta resa visiva, ma anche una grande cura nella resa cromatica, grazie alla tecnologia HDR Dolby Vision. Un prodotto eccezionale, pensato non solo per le attività di lavoro, ma anche di studio e intrattenimento, in grado com’è di adattarsi agevolmente a qualunque sigenza dettata dalla mobilità. Ovviamente, anche T490s rientra tra i prodotti valevoli per la nostra promozione, la quale sarà attiva a partire da oggi e fino al prossimo 15 marzo 2020. Dunque che aspettate? Non c’è occasione migliore per regalarsi un nuovo e straordinario notebook!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto TOMSHE nel carrello al momento dell’acquisto. Il codice sarà valido fino al giorno 15 marzo 2020. I prezzi seguenti sono da intendersi senza lo sconto applicato dal codice.

I prodotti validi per la promozione

