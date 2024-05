Lenovo e Fondazione ASPHI Onlus: una partnership per l'inclusione tecnologica

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Lenovo ha annunciato il suo sostegno alla Fondazione ASPHI Onlus, una organizzazione no profit impegnata nella promozione dell’inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

Grazie alla partnership, supportata dalla Lenovo Foundation, Lenovo fornirà alla Fondazione ASPHI una dotazione tecnologica essenziale per potenziare la ricerca e lo sviluppo di progetti di accessibilità. Questo sostegno include smartphone Motorola, PC, monitor, accessori e software, oltre al know-how e alle ore di volontariato dei dipendenti Lenovo per supportare gli eventi dell’associazione in tutta Italia.

Una Storia di Innovazione e Inclusione

Fondata nel 1979, la Fondazione ASPHI Onlus ha iniziato con l’obiettivo di formare e inserire nel mondo del lavoro persone non vedenti come programmatori di computer. Oggi, è un punto di riferimento nazionale per l’accessibilità digitale e le tecnologie assistive, promuovendo l'innovazione continua e influenzando il cambiamento culturale. La missione della fondazione si è ampliata per includere lo sviluppo di progetti innovativi per l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società in generale.

Lenovo metterà a disposizione del centro di ricerca di ASPHI non solo strumenti tecnologici, ma anche il supporto del proprio Product Diversity Office, istituito nel 2019 per studiare l’accessibilità e il design inclusivo delle tecnologie Lenovo. L’obiettivo è validare entro il 2025 il 75% delle soluzioni hardware e software dell’intero portafoglio dell’azienda per renderle accessibili a tutti.