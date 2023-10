Lenovo Legion 7 Pro con Intel 13900HX ed RTX 4090, uno dei migliori portatili gaming | Test & Recensione

La serie di prodotti Lenovo Legion è da diverso tempo nelle classifiche dei migliori notebook gaming e non è difficile capire il perché: sono computer portatili ben costruiti, con hardware di ultima generazione potente e capace di gestire al meglio anche i titoli più moderni, abbinato a un sistema di raffreddamento efficace che lo tiene sempre fresco e a uno schermo di qualità. In questa recensione andremo a scorpire il nuovo Legion Pro 7i da 16” con Intel Core i9-3900HX e GPU Nvidia RTX 4090, identificandone pregi e difetti. Chi dovrebbe acquistarlo? Scopriamolo.

Design e caratteristiche tecniche

Le linee del Lenovo Legion Pro 7i sono sobrie, non appariscenti. Lo chassis è grigio canna di fucile, il coperchio completamente liscio è interrotto solamente dalla scritta Legion con finitura a specchio e dalla targhetta “Lenovo” in alluminio spazzolato. Insomma, una macchina che passa facilmente inosservata anche sulla scrivania dell’ufficio, almeno finché è spenta, perché accendendola prendono vita giochi di luce decisamente più “tamarri” e che attirano l’attenzione: oltre all’illuminazione RGB della tastiera, la parte frontale del portatile ha una sottile barra LED RGB che illumina il tavolo o la scrivania. Un bell’effetto quando si gioca, ma che vorrete spegnere se usate il PC per lavorare, in ufficio o in un luogo pubblico.

Il coperchio si apre facilmente con una mano, basta appoggiare il pollice sulla sporgenza dove risiedono webcam e microfoni e sollevare. All’interno ci accolgono una tastiera e un touchpad di dimensioni generose, che sfruttano al meglio lo spazio messo a disposizione. I tasti a isola sono ben distanziati e non manca il tastierino numerico, che aiuta parecchio quando si devono compilare documenti o fogli di calcolo. Il pulsante di accensione è posto come di consueto al centro, sopra la tastiera.

Come nel caso di tutti i modelli dedicati al gaming, la portabilità non è il punto forte di questo notebook, che misura 363,4 x 262,15 x 25,9 mm e pesa la bellezza di 2,8kg. Sta in uno zaino ed è trasportabile, ma non è il tipo di laptop che volete acquistare se viaggiate spesso per lavoro e dovete avere il PC sempre con voi. Siamo di fronte alla classica situazione in cui ci si ritrova quando si vuole un laptop di fascia alta con componenti top di gamma: bisogna scegliere tra portabilità e potenza hardware.

A proposito di potenza hardware, il Lenovo Legion Pro 7i ne ha da vendere. A bordo c’è un processore Intel Core i9-13900HX, 24 core (8P + 16E) / 32 thread, con una frequenza massima di 5,4GHz e un TDP massimo di 157 watt, abbinato a una NVIDIA RTX 4090 Laptop da 175 watt, 32GB di RAM DDR5-5600 in formato SO-DIMM e doppio SSD M.2 PCIe 4.0 da 1TB, per un totale di 2TB di spazio. Il tutto è abbinato a uno schermo 16” in formato 16:10, con pannello IPS, risoluzione Quad HD+ 2560 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. A bordo non manca una webcam Full HD e dei microfoni integrati, perfetti per le videochiamate.







Completa anche la dotazione di porte, disposte su tre lati. A sinistra troviamo una USB 3.2 Gen 1 tipo A e una USB-C con Thunderbolt 4, sul lato destro c’è una seconda USB 3.2 Gen 1 tipo A affiancata dal jack 3,5mm, mentre sul retro troviamo altre due USB 3.2 Gen 1 tipo A, una USB 3.2 Gen 1 tipo C con Power Delivery, connettore Gigabit Ethernet, uscita HDMI 2.1 e la porta per l’alimentazione, che sfrutta il classico connettore Lenovo.

Esperienza d’uso e prestazioni

Il Lenovo Legion Pro 7 ci ha accompagnato per diverse settimane, in cui lo abbiamo usato sia per giocare che per le nostre attività quotidiane. L’hardware a disposizione gli permette di affrontare bene qualsiasi carico di lavoro, un bel vantaggio che offre una certa sicurezza: qualsiasi cosa dovrete fare, il portatile riuscirà a supportarvi e non rischierete mai di non concludere un lavoro a causa di un blocco. Nel nostro test di PCMark 10 il portatile ha totalizzato 7440 punti, uno dei più alti registrati su un notebook.

La tastiera è ben fatta, i tasti hanno la giusta spaziatura e la corsa è buona: siamo lontani dai livelli delle tastiere che ci sono sui Thinkpad o sugli Yoga top di gamma, progettate appositamente per la scrittura, ma la TrueStrike (così la chiama Lenovo) che troviamo su Legion Pro 7 fa il suo dovere molto bene. Si riesce a scrivere anche per lunghi periodi senza affaticare troppo le dita, mentre nei giochi è sempre reattiva e precisa, senza perdere mai nemmeno un input. Un difetto c’è, e sinceramente ci ha sorpreso, perché questo Legion 7 sembra costruito molto bene: quando si fa pressione, la zona dove poggiano le mani scricchiola leggermente, un comportamento strano e che potrebbe essere legato a un problema della nostra unità, non generalizzato. Sia ben chiaro che non parliamo di una pressione eccessiva, ma di quella che si può esercitare durante un uso normale del portatile.

Anche il touchpad è adeguato alle attività quotidiane, grande abbastanza per eseguire i gesti di Windows senza fatica e navigare tra le pagine agilmente; per i giochi ci siamo ovviamente affidati a un mouse esterno. La webcam 1080p è adeguata alle videochiamate, così come i microfoni.

L’autonomia non è delle migliori, ma da un notebook come questo è difficile aspettarsi diversamente. Nel test Modern Office di PCMark 10 il portatile si è spento di 4 ore e 36 minuti, non molti, ma nella media. In un uso quotidiano dove si presta attenzione a spegnere i LED RGB e non tenere nulla in background se non l’essenziale, con attività leggere si riescono a raggiungere le cinque ore, ma nulla di più.

Lo schermo è luminoso e offre una buona resa dei colori, merito soprattutto del pannello IPS. Le nostre misurazioni hanno rilevato una luminosità massima di 550 nit, una copertura dello spazio sRGB del 98% e un delta E di 3: significa che i colori non sono estremamente precisi e potreste notare qualche imperfezione, ma nulla di grave o capace di rovinare l’esperienza d’uso: se giocate e guardate streaming, potreste non accorgervi nemmeno del problema se non avete un occhio allenato. Se invece usate il PC anche per fare fotoritocco, allora potreste voler calibrare il pannello per una maggior accuratezza.

Nei giochi, la RTX 4090 permette di sfruttare al massimo i 240Hz, assicurando un’esperienza di livello dei giochi competitivi anche senza l’ausilio di un monitor esterno.

Parlando di giochi, abbiamo ovviamente eseguito dei benchmark per darvi un’idea delle prestazioni in vari titoli. Nei grafici potete vedere il framerate medio e il 99esimo percentile in Full HD e in Quad HD, oltre che con ray tracing e DLSS attivi.









Come potete vedere, il Legion Pro 7 permette di giocare senza compromessi ai titoli moderni, anche con la massima qualità grafica. Abbiamo approfittato del recente rilascio della versione 2.0 di Cyberpunk 2077 per eseguire un test a risoluzione Quad HD, con path tracing (attivabile col preset ray tracing: overdrive) e DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, registrando 69 FPS medi.

Certo quando si ha tutta questa potenza a disposizione, serve anche un sistema di raffreddamento adeguato, che riesca a tenere sotto controllo le temperature senza risultare esageratamente rumoroso. Quello del Lenovo Legion Pro 7 funziona egregiamente e fa il suo lavoro molto bene: il notebook mantiene temperature convincenti sia sul processore che sulla scheda video, senza risultare troppo rumoroso.

Nel dettaglio, nel nostro test prolungato con Cyberpunk 2077 abbiamo registrato sulla CPU una temperatura di picco di 91°C, che è rapidamente scesa una volta che le ventole hanno iniziato a girare a pieno regime, assestandosi intorno ai 72°C medi; la GPU è molto più fresca e dopo un picco di 60,5°C, si stabilizza intorno ai 53°C medi. Il dissipatore progettato da Lenovo è quindi promosso, inoltre sappiate che potete regolare velocemente il profilo delle ventole (silenzioso, bilanciato o massime prestazioni) premendo la combinazione Fn + Q; il LED del tasto accensione vi indicherà il profilo attualmente selezionato.

Verdetto

Il Lenovo Legion Pro 7 del 2023 conferma quanto di buono visto sui modelli passati, riaffermandosi come uno dei migliori notebook gaming del momento, specialmente in questa configurazione con RTX 4090 e processore Intel Core i9 di tredicesima generazione. Assicura prestazioni da primo della classe in ogni ambito, riuscendo sempre a tenere sotto controllo le temperature senza risultare troppo rumoroso.

Portabilità e autonomia non sono il massimo, ma è abbastanza normale per un portatile di questo segmento: i valori sono comunque nella media della categoria, quindi non sono da considerare un difetto grave.

L’unico tasto dolente è il prezzo, che come di consueto sui laptop gaming di fascia altissima, è davvero elevato: una configurazione come quella testata, ma con un solo SSD da 1TB, è disponibile nel momento in cui scriviamo da Unieuro al prezzo scontato di 4399 euro, anziché 4699 euro. Se si guardano alcuni prodotti concorrenti non è poi così alto, dato che ci sono alternative (magari con processore più potente) che superano anche i 5000 euro, ma è comunque tale da relegare il Legion Pro 7 a una piccola nicchia di utenza.

Lenovo offre anche una serie di servizi aggiuntivi che rendono la spesa un po' meno "spaventosa". Se vi piace il concetto dei Legion ma preferite spendere meno, comunque, i modelli con GPU meno potenti partono da circa 2.200 euro.

Chi dovrebbe acquistarlo? Tutti coloro che sono disposti a spendere una cifra davvero importante per portarsi a casa un computer portatile senza compromessi, capace di gestire giochi moderni e software professionali senza alcuna difficoltà.