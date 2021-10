I migliori portatili gaming del momento

Quando si parla di notebook da gaming, il primo pensiero va probabilmente a quanto siamo massicci questi dispositivi, sia in termini di prestazioni che in termini di peso e dimensioni: in questa guida potrete trovarne per tutte le esigenze e per tutte le tasche, poiché l’evoluzione della tecnologia e delle componenti sta permettendo al gaming di diventare un’attività sempre più inclusiva e accessibile sostanzialmente a chiunque, con le dovute accortezze.

Una componente importante che fa schizzare in alto le prestazioni di questi notebook è sicuramente data dagli SSD di nuova generazione, che vanno a sostituire i vecchi dischi rigidi meccanici, utilizzati ormai solamente per questioni di archiviazione. Disponibili in diversi fattori di forma, gli M.2 NVMe di ultima generazione riescono a raggiungere velocità di lettura e scrittura mai viste prima, consentendo di gestire flussi di lavoro importanti con il massimo della scioltezza.

Ovviamente se guardiamo al gaming, il cuore pulsante viene identificato nella scheda grafica: tutti i notebook che troverete in questa guida sono equipaggiati con schede grafiche totalmente dedite al gaming, dalla più economica GTX 1650, passando per la nuova arrivata Iris Xe di Intel, fino ad arrivare alla mostruosa RTX 3070 di NVIDIA. La collaborazione tra i processori di ultima generazione e queste schede video consentono di ottenere prestazioni impressionanti e di godere di esperienze di gioco spettacolari, per godersi al meglio tutte le ore dedicate all’attività videoludica.

Generalmente le caratteristiche attraverso le quali viene filtrata la scelta di un notebook da gaming sono le seguenti, poche ma sufficienti a “costruire” il notebook perfetto per le esigenze di ogni utente: