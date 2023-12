ASUS ROG Zephyrus M16 con GeForce RTX 4090, il miglior portatile per giocare a Natale | Test & Recensione

La gamma ASUS ROG Zephyrus si contraddistingue da sempre per la sua capacità di coniugare potenza ed estetica, dando vita ad alcuni tra i migliori notebook gaming sul mercato. Il nuovo ASUS ROG Zephyrus M16 prosegue su questa strada, offrendo hardware di fascia alta e uno schermo Anime Matrix personalizzabile che assicura una certa unicità.

È un laptop di fascia alta, quindi non aspettatevi un prezzo abbordabile, ma è più basso di quello di altri modelli simili sul mercato, il che lo rende una scelta interessante anche sotto questo pnuto di vista. Per darvi un’idea, si parla di circa 3799€ per la versione con RTX 4080 e 4499€ per quella con RTX 4090, ma gli sconti di questi giorni permettono di portarsi a casa il notebook a 3199€ o 3699€, a seconda della versione.

Specifiche tecniche

Per questa recensione abbiamo ricevuto il modello più potente, con a bordo un processore Intel Core i9-13900H (comune a tutti i modelli della gamma) e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 da 150 watt, meno potente di quelle che troviamo su altri notebook gaming, solitamente da 175 watt.

A completare la dotazione hardware troviamo 32GB di RAM DDR5-4800, SSD NVMe da 2TB targato Samsung e scheda di rete Intel AX211 con WiFi 6E e Bluetooth 5.3. La batteria è da 90Wh, mentre la webcam integrata è dotata di camere IR con pieno supporto a Windows Hello.

Anche lo schermo è di fascia altissima, al pari dei componenti hardware: si tratta di un ROG Nebula HDR da 16 pollici con rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione QHD, frequenza di 240Hz e tempo di risposta di 3ms, tecnologia Mini LED e luminosità di picco di 1100 nit, oltre a una copertura del 100% dello spazio DCI-P3 e certificazione Pantone.

Tastiera e touchpad sono abbastanza classici, simili a quelli che si trovano sui laptop gaming. Il touchpad è ampio, si naviga bene e si possono eseguire i vari gesti senza problemi; la tastiera è priva di tastierino numerico, con una buona corsa dei tasti e un feedback tattile soddisfacente. Nella parte alta, a sinistra, sono presenti 4 scorciatoie per regolare il volume, silenziare il microfono integrato e avviare il software ROG Armoury Crate.

La dotazione porte è completa e offre un’uscita HDMI 2.1, una USB-C 3.2 Gen 2 con supporto a ricarica e DisplayPort, due USB 3.2 gen 2 tipo A, jack da 3,5mm e una USB-C Thunderbolt 4. Le dimensioni sono invece pari a 35,5 x 24,6 x 1,99 cm, per un peso di circa 2,1kg.

Questo ASUS ROG Zephyrus M16 non è certo il più compatto dei laptop, ma se consideriamo che si tratta di una soluzione gaming, le dimensioni sono tutto sommato contenute; per questo ASUS ha dovuto studiare una soluzione di raffreddamento innovativa, capace di tenere a bada il sistema in uno spazio contenuto. L’azienda ha creato un sistema con tecnologia Tri-Fan, che integra tre ventole con filtro antipolvere e un dissipatore largo tanto quanto il notebook equipaggiato con sette heatpipe, un’ampia griglia da cui aspirare aria fresca e metallo liquido Thermal Grizzly applicato su CPU e GPU.

C’è anche una modalità 0dB, che funziona in buona sostanza come quella delle schede grafiche per PC desktop: attivando il profilo “silenzioso” dal sistema operativo, il PC terrà ferme le ventole al di sotto di una certa soglia di temperatura, sfruttando unicamente il raffreddamento passivo assicurato dal dissipatore e garantendo la massima silenziosità quando si svolgono attività che richiedono poca potenza.

Sul coperchio c’è poi lo schermo Anime Matrix, composto da 1711 LED la cui luce passa attraverso 18.710 fori e personalizzabile tramite software. Dona un tocco di stile unico, impossibile da trovare su qualsiasi altro notebook, e permette di personalizzare al massimo il proprio notebook, rendendolo davvero unico.

Prestazioni

Avrete già intuito che con questo ASUS ROG Zephyrus M16 si gioca alla grande, visto l’hardware a disposizione. In effetti è così: ho svolto qualche benchmark, sia in Full HD che in Quad HD, anche con ray tracing e DLSS attivi, ottenendo risultati davvero ottimi.

Prima di passare ai risultati dei test, vale la pena ricordare brevemente cosa sono ray tracing e DLSS, tecnologie di cui abbiamo parlato molto spesso che stanno rivoluzionando il gaming. Il ray tracing si occupa di migliorare la resa visiva simulando i percorsi dei raggi di luce e creando effetti di illuminazione, riflessi e ombre realistici, molto più precisi e dettagliati di quelli che si ottengono con tecniche classiche, migliorando moltissimo l'immersività. Il ray tracing è pesante da gestire per la scheda grafica, motivo per cui NVIDIA ha sviluppato anche il DLSS, un algoritmo su upscaling che, sfruttando una rete neurale, alleggerisce il carico di lavoro e assicura prestazioni superiori. Frame Generation e Ray Reconstruction sono le ultime novità di questa tecnologia, in grado rispettivamente di aumentare il framerate e migliorare ulteriormente la qualità del ray tracing, riducendo al tempo stesso il suo impatto sulle prestazioni, in modo da non peggiorare l'esperienza di gioco.

Qui sotto potete vedere tutti i dettagli nei grafici, ma per farla breve, si può giocare a tutto alla massima risoluzione e con ray tracing attivo sopra i 60 FPS, compresi gli ultimi tripla A usciti. Merito principalmente del DLSS 3 con frame generation, che assicura un framerate elevato anche impostando la massima qualità grafica e attivando tutti gli effetti RT. Abbiamo eseguito anche un test estremo in Cyberpunk 2077 attivando il Path Tracing (tramite l'impostazione "overdrive" del ray tracing), ma grazie al DLSS 3.5 con ray reconstruction e frame generation abbiamo raggiunto i 65 FPS medi. Insomma, con questo laptop si può giocare davvero a tutto.

Nei giochi competitivi invece si riesce a sfruttare al massimo la frequenza di 240Hz abbassando la risoluzione e il dettaglio grafico, una pratica comune in questo genere di giochi dove le prestazioni hanno la priorità sulla qualità grafica.









Ma quanto incide il TGP ridotto della RTX 4090? Non troppo, ma nemmeno troppo poco. Confrontando i risultati ottenuti con quelli di altri laptop provati in passato equipaggiati con RTX 4090 da 175 watt, abbiamo riscontrato una differenza del 7-10%, a seconda del gioco preso in esame e della risoluzione. La buona notizia è che questo divario non cambia la giocabilità generale, nel senso che non ci sono casi in cui la RTX 4090 più potente è sopra i 60 FPS, mentre l’altra è sotto.

Numeri a parte, in generale l’esperienza è sempre positiva, anche al di fuori dei giochi. Lo Zephyrus M16 riesce ad affrontare bene qualsiasi attività, compreso il montaggio video o la modellazione 3D, tuttavia i compiti più impegnativi lo mettono a dura prova e il raffreddamento deve spingere al massimo per tenere sotto controllo le temperature, diventando abbastanza rumoroso. Questo vale anche per i giochi, specialmente i più pesanti, dove è praticamente impossibile giocare usando gli altoparlanti integrati: dovrete sempre indossare delle cuffie, che oltre a fornire un’esperienza migliore, vi isolano dal rumore esterno.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Zephyrus M16 è un notebook gaming di fascia alta dedicato a chi vuole prestazioni elevate, ma tiene in forte considerazione anche l’aspetto estetico del proprio portatile. Lo schermo Anime Matrix permette di rendere il notebook unico secondo il proprio stile e i propri gusti e, se in un ambiente di lavoro rischia di essere troppo “tamarro”, può semplicemente essere spento. È una questione di gusto personale, ma ho preferito questa soluzione ai classici LED RGB che troviamo su prodotti concorrenti, dove l’unica personalizzazione sta nel cambiare il colore.

Come accennato in apertura, nel momento in cui scriviamo il notebook è disponibile a un prezzo fortemente scontato, che lo rende ancora più interessante per chi vuole regalarsi a Natale un nuovo portatile ad alte prestazioni. 3699€ sono più che adeguati alle prestazioni e alle caratteristiche offerte, quindi se volete un nuovo notebook gaming, questo è il momento perfetto per scegliere il ROG Zephyrus M16.