Si può usare un notebook come desktop replacement? La nostra prova con ASUS ROG Strix Scar 18

Si parla spesso di computer portatili di fascia alta come “desktop replacement”, ma è davvero possibile sostituire un potente PC fisso, con un notebook gaming dotato di hardware top di gamma? Abbiamo provato a rispondere a questa domanda usando un ASUS ROG Strix Scar 18, sistema di ultima generazione equipaggiato con gli ultimi chip di Intel e NVIDIA.

Caratteristiche tecniche

Prima di parlare della nostra esperienza, vediamo quali sono le caratteristiche che potrebbero rendere lo Strix Scar 18 un candidato al titolo di “desktop replacement”. Sotto la scocca troviamo il nuovo Intel Core i9-14900HX, processore con 24 core (8P + 16E) e 32 thread, frequenza fino a 5,8GHz e 36MB di cache L3, abbinato a 32GB di RAM DDR5-5600 e doppio SSD NVMe da 1TB configurato in RAID 0. Ad accompagnare il processore c’è una NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con 16GB di memoria GDDR6 e TGP di 175 watt, che può arrivare a una frequenza massima di 2090MHz.

La RTX 4090 Laptop usa Max-Q, un set di tecnologie studiato per permettere ai partner di creare laptop più sottili e più performanti, ottimizzando l’intero sistema. Tra queste troviamo, ad esempio, Dynamic Boost, che assegna la potenza ai componenti che ne hanno più bisogno, Battery Boost per incrementare l’autonomia del notebook, Whispermode per ridurre la rumorosità e CPU Optimizer, che migliora prestazioni ed efficienza del processore.

La RTX 4090 da ovviamente accesso a ray tracing e DLSS, le due tecnologie principe di NVIDIA che hanno rivoluzionato il gaming. Il ray tracing migliora la resa visiva simulando i percorsi dei raggi di luce e creando effetti di illuminazione, riflessi e ombre realistici, molto più precisi e dettagliati di quelli che si ottengono con tecniche classiche.

Il DLSS è un algoritmo di upscaling che, sfruttando una rete neurale, alleggerisce il carico di lavoro e assicura superiori, permettendo di raggiungere framerate più alti anche con ray tracing attivo. Frame Generation e Ray Reconstruction sono le ultime novità del DLSS e permettono, rispettivamente, di aumentare gli FPS e migliorare ulteriormente la qualità del ray tracing, riducendo al tempo stesso il suo impatto sulle performance.

La RTX 4090 è perfetta anche per la creazione di contenuti, grazie al supporto ad AV1 e alla capacità di accelerare i carichi di lavoro di applicazioni come DaVinci Resolve e ON1 Resize AI sfruttando l’intelligenza artificiale e i Tensor Core.

A completare una dotazione hardware di fascia altissima troviamo un ROG Nebula Display da 18 pollici, con rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione 2560 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento di 240Hz. Lo schermo offre anche una copertura 100% DCI-P3 ed è certificato Pantone, assicurando un’ottima precisione del colore che lo rende ideale per le produzioni creative, come il video editing e il fotoritocco.

A livello di porte troviamo un jack 3,5mm per le cuffie, una porta Ethernet 2,5G, una USB-C 3.2 Gen 2 con supporto a video, ricarica e G-Sync, uscita HDMI, due USB-A e una USB-C Thunderbolt 4 a cui poter collegare una dock con tutti gli accessori che vi servono.

Esperienza d’uso e prestazioni

Usare un computer portatile come “desktop replacement” implica sfruttarlo per tutte le proprie attività quotidiane, anche quelle più impegnative, con il vantaggio di poterlo spostare dalla scrivania quando serve. Abbiamo impiegato il ROG Strix Scar 18 proprio in questo modo, usandolo sia per gestire le mail, che per videogiocare e montare video.

Inutile dire che non ci sono problemi per quanto riguarda le attività più basilari, come navigazione web e gestione di mail e documenti, ma come si comporta nelle situazioni più impegnative? Nella creazione di contenuti non abbiamo riscontrato problemi, specialmente in programmi come Photoshop e DaVinci Resolve, che sfruttano al meglio le tecnologie NVIDIA. Il portatile riesce a gestire bene anche i carichi più impegnativi, come l’editing di video 4K e la generazione di immagini con IA, rimanendo nel frattempo anche abbastanza silenzioso.

Anche nei giochi il ROG Strix Scar 18 offre prestazioni da top di gamma, permettendovi di giocare anche agli ultimi titoli senza compromessi. Se vi capita di giocare in mobilità, l’esperienza è arricchita dal ROG Nebula Display, capace di offrire una resa dei colori eccellente e di supportarvi al meglio anche nei giochi competitivi, grazie alla frequenza d’aggiornamento di 240Hz. Nella nostra esperienza abbiamo usato un monitor esterno, che la RTX 4090 Laptop riesce a gestire senza alcun problema: che vogliate giocare ai tripla A più impegnativi graficamente come Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2, o competere nei titoli eSport come Apex Legends e CS:GO 2, non rimarrete delusi. Per darvi un’idea migliore delle performance nei giochi, abbiamo svolto anche dei benchmark, che vi lasciamo qui sotto.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Come vedete dai test, è possibile giocare senza problemi anche in Quad HD, con ray tracing attivo, grazie al DLSS. Abbiamo provato anche a giocare in Cyberpunk 2077 con Path Tracing e DLSS 3.5, registrando una media di 88 FPS.

Un notebook gaming può essere un desktop replacement?

Concludiamo rispondendo alla domanda che ci siamo posti in apertura: un computer portatile può sostituire un PC fisso? In buona sostanza, sì, a patto che si tratti di un modello enthusiast come questo.

Come abbiamo visto, l’ASUS ROG Strix Scar 18 riesce a sostenere anche i carichi di lavoro più impegnativi, che si tratti di gaming, creazione di contenuti o altro: potete usarlo anche per fare streaming, sfruttando software come NVIDIA Broadcast, per migliorare la vostra qualità dell’immagine.

Usare un computer portatile al posto di un PC desktop, oltre a garantire prestazioni comparabili, offre anche diversi vantaggi: il primo e più evidente è la portabilità, non assoluta ovviamente (un classico notebook è molto più leggero), ma del tutto assente in un PC fisso. Da non trascurare poi la versatilità offerta da dimensioni così compatte: potete usarlo anche su una piccola scrivania, affiancandolo solamente a un monitor esterno e a un mouse, sfruttando la tastiera integrata nel portatile.

In poche parole sì, un notebook gaming di fascia molto alta può essere un desktop replacement. È chiaro che non avrete le prestazioni di un desktop top di gamma con processore di ultima generazione e NVIDIA RTX 4090, ma come avete visto, riuscirete svolgere tutte le vostre attività quotidiane e lavorative senza alcuna fatica.