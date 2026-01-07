Lenovo torna a spingere sull'acceleratore della tecnologia dei display arrotolabili, trasferendo dal mondo dei laptop professionali al gaming la soluzione che aveva debuttato al CES 2025 con il ThinkBook Plus Rollable. Al CES 2026, il produttore ha presentato il Legion Pro Rollable, un concept di laptop da gaming equipaggiato con uno schermo OLED che si estende orizzontalmente da 16 a 24 pollici, pensato specificamente per i professionisti degli esports e i giocatori competitivi che necessitano di massima portabilità senza rinunciare a un'esperienza visiva da monitor desktop.

La tecnologia alla base del pannello espandibile si basa su un sistema a doppio motore con tensionamento controllato, progettato per mantenere il display OLED PureSight perfettamente teso durante l'espansione e minimizzare vibrazioni e rumore. Secondo Lenovo, questo approccio risolverebbe uno dei problemi più evidenti del ThinkBook Rollable originale: le pieghe visibili sulla porzione arrotolata dello schermo, un difetto che su un monitor da gaming avrebbe conseguenze ancora più gravi in termini di esperienza d'uso e precisione visiva.

Il concept prevede tre modalità operative distinte. La Focus Mode utilizza il formato standard da 16 pollici per sessioni di gioco concentrate sul perfezionamento dei riflessi. La Tactical Mode espande il display a 21,5 pollici, offrendo maggiore consapevolezza periferica e facilitando le rotazioni tattiche e il coordinamento di squadra. Infine, l'Arena Mode sfrutta l'intera superficie di 24 pollici, replicando l'esperienza di allenamento competitivo con un monitor full-size senza però richiederne uno fisicamente separato.

Il sistema a doppio motore con tensionamento controllato mantiene il pannello OLED perfettamente teso, eliminando pieghe e distorsioni durante l'espansione da 16 a 24 pollici

Dal punto di vista hardware, il Legion Pro Rollable si baserebbe sulla piattaforma del Legion Pro 7i, laptop di punta della gamma gaming Lenovo. La configurazione prevede processori Intel Core Ultra di ultima generazione abbinati a GPU fino alla NVIDIA RTX 5090 Laptop, sebbene quest'ultima rappresenti un investimento controverso considerando il divario di prezzo rispetto alla RTX 5080 a fronte di miglioramenti prestazionali marginali.

L'appeal di questa soluzione va oltre il segmento professionale degli esports. Uno dei limiti storici dei laptop da gaming risiede proprio nello spazio schermo limitato, motivo per cui molti giocatori preferiscono ancora il desktop con monitor ultrawide. Un dispositivo capace di espandersi fino a 24 pollici quando necessario, mantenendo dimensioni compatte in modalità trasporto, rappresenterebbe un compromesso interessante anche per chi lavora in mobilità, o non dispone di spazio sufficiente per un monitor dedicato permanente.

Trattandosi di un prodotto concept presentato al CES 2026, Lenovo non ha fornito né date di lancio definitive né indicazioni di prezzo. Il precedente del ThinkBook Plus Rollable dimostra che l'azienda è disposta a trasformare i prototipi in prodotti commerciali, ma i tempi e la fattibilità economica di un laptop da gaming con display arrotolabile restano incerti. La tecnologia OLED flessibile, i meccanismi motorizzati e l'integrazione con hardware di fascia alta potrebbero portare il prezzo finale a livelli proibitivi per la maggior parte dei consumatori.

La questione della durabilità a lungo termine rappresenta un'incognita cruciale. I display pieghevoli e arrotolabili, pur migliorando continuamente, rimangono più vulnerabili rispetto ai pannelli tradizionali; Lenovo dovrà dimostrare che la soluzione può sopportare migliaia di cicli senza degrado visibile delle prestazioni o della qualità dell'immagine.