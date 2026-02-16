Avatar di magicreflex 50
Vorrei tranquillizzare gli utenti di Brave.
YT funziona benissimo, senza pubblicità e con i commenti 😆
La gente continuerà ad usare strumenti aggiungitivi per bloccare le pubblicità perchè non ha alcun bisogno di una descrizione del video se sa cosa cercare e se non si è registrati la possibilità del commentare si annulla da se. I commenti altrui sono irrilevanti, quindi, che continuino pure.
Io salirei di livello nell'argomento pubblcità e adblocker: gli adblocker non avrebbero la diffusione che hanno oggi se i siti non fossero illeggibili da tanta pubblicità che hanno e per quanto è invasiva.
Se storicamente ci si fosse limitati a dei legittimi banner pubblicitari senza coprire quasi tutta la pagina, senza inventarsi gabole per far clickare con l'inganno, senza far partire video con volumi esagerati e tante altre porcherie, oggi gli adblocker sarebbero dei tools per pochi nerd.
Invece sono diventati utilizzati dalla massa perché senza non si può fruire il web.
