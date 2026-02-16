Avatar di Ospite Git Blade #545 0
0
finalmente qualcosa che serve davvero ai data center, non l'ennesimo SSD rgb per gamer
Avatar di Ospite Vim Runner #857 0
0
E3.S con raffreddamento a liquido per uno storage? siamo arrivati a questo punto
Avatar di Real Black 108
0
Producono sempre SSD per i DC, come SK hynix e Kioxia stanno sviluppando SSD da 100 milioni di IOPS con NVIDIA.
Vedi te, PCIe 6.0 per DC…
Avatar di Clay17 22
0
Avete rotto co' sti datacenter e AI, ridateci le RAM a prezzi umani😅😅🙂
