Lenovo Legion R34w-30 | Recensione - Un monitor curvo perfetto per il gaming

Il Lenovo Legion R34w-30 è un monitor che punta a soddisfare sia i gamer sia coloro che lavorano nel campo di content creation. Il suo design curvo ultra-wide, le specifiche tecniche di alta fascia e le tecnologie perfette per il gaming lo rendono una scelta decisamente ideale per chi cerca un’esperienza visiva ottima senza dover spendere una cifra folle.

Era da un po' che non provavo un monitor curvo, perciò ero decisamente incuriosito del nuovo Lenovo Legion R34w-30 presentato al CES 2025, tanto da spingermi a provarlo. Si tratta di un monitor gaming di fascia medio-alta che combina un design curvo ultra-wide con specifiche tecniche d'alto profilo. Dotato di un pannello VA da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440), una curvatura 1500R e una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, questo monitor potrebbe risultare interessante per molti giocatori, anche in virtù del prezzo di 399.99 euro che reputo tutto sommato più che buono.

Nel corso delle ultime settimane ci ho passato davvero diverso tempo, utilizzandolo sia per lavorare sia per giocare con una grande varietà di gioco. In generale posso ritenermi soddisfatto, ma vorrei entrare più nello specifico nel corso delle prossime righe.

Come è fatto

Il Lenovo Legion R34w-30 si presenta con un design elegante e una buona qualità di materiali. La curvatura 1500R dello schermo segue la naturale curvatura del campo visivo umano, offrendo una sensazione di immersione totale durante il gioco o la visione di contenuti multimediali. La finitura nera opaca del monitor è completata da bordi ultra-sottili su tre lati (design NearEdgeless), che massimizzano lo spazio visibile (ideale per configurazioni multi-monitor).

Il supporto ergonomico è un altro punto di forza. Consente regolazioni complete: l'altezza può essere modificata fino a 135 mm, l'inclinazione varia da -5° a +22° e la rotazione è possibile fino a 30° in entrambe le direzioni. Queste funzionalità assicurano un posizionamento perfetto del monitor, adattandosi alle esigenze ergonomiche di qualsiasi utente. Inoltre, il supporto è dotato di un foro per la gestione dei cavi, che aiuta a mantenere l'area di lavoro più ordinata.

Un'altra chicca è la presenza di un pratico supporto per smartphone integrato nella base del monitor, una soluzione intelligente per chi desidera mantenere il telefono a portata di mano senza ingombrare ulteriormente la scrivania con oggetti secondari.

Connettività e compatibilità Il Lenovo Legion R34w-30 offre una gamma di porte di connessione che soddisfa qualsiasi esigenza: 2 porte HDMI 2.1 , che supportano una risoluzione di 3440 x 1440 fino a 100 Hz, perfette per il collegamento a console di nuova generazione.

, che supportano una risoluzione di 3440 x 1440 fino a 100 Hz, perfette per il collegamento a console di nuova generazione. 1 DisplayPort 1.4 , per sfruttare al massimo la frequenza di aggiornamento di 180 Hz su PC.

, per sfruttare al massimo la frequenza di aggiornamento di 180 Hz su PC. 1 uscita audio da 3,5 mm, per collegare cuffie o altoparlanti esterni. Il monitor include nella confezione un cavo DisplayPort da 1,8 m, un’aggiunta apprezzabile per iniziare subito a utilizzarlo senza dover acquistare accessori separati.

Il pannello VA da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440) offre una densità di pixel elevata che garantisce immagini nitide e dettagliate. Questo formato ultra-wide 21:9 è perfetto per i giochi che supportano un campo visivo esteso, offrendo un'esperienza visiva che avvolge il giocatore, e per il multitasking, permettendo di gestire più finestre e applicazioni contemporaneamente senza la necessità di un secondo monitor.

La copertura del 99% dello spazio colore sRGB e del 90% della gamma DCI-P3 garantisce colori accesi, rendendo il Legion R34w-30 ideale non solo per il gaming, ma anche per l'editing video sì, anche il fotoritocco. Le immagini appaiono molto bene, con sfumature cromatiche ben definite, grazie al supporto per colori a 8 bit e un contrasto statico di 3000:1.

In termini di luminosità, il monitor raggiunge un valore massimo di 350 cd/m², sufficiente per garantire una buona visibilità anche in ambienti ben illuminati (anche se è un valore un po' basso rispetto ad altri competitor).

La sua frequenza di aggiornamento è di 180 Hz e ciò significa che non deluderà i videogiocatori più esigenti e che preferiscono giocare online in maniera competitiva.

Per quanto riguarda il tempo di risposta, il Legion R34w-30 offre un MPRT (Moving Picture Response Time) di soli 0,5 ms. La modalità "Extreme" offre persino un tempo di risposta di 1 ms, perfetto per alcuni giochi quali Counter-Strike, League of Legends o Valorant.

Non manca nemmeno la componente audio. Sebbene quasi tutti noi utilizziamo cuffie o sistemi audio dedicati, il Legion R34w-30 include due altoparlanti integrati da 3 W ciascuno. La qualità del suono è adeguata per l'uso quotidiano, offrendo un audio chiaro e potente, ideale per giochi, film o musica. Questa caratteristica aggiunge un tocco di praticità, eliminando la necessità di altoparlanti esterni in caso di utilizzo necessario.

Ovviamente non possono mancare di tecnologie pensate per il gaming. L'AMD FreeSync Premium e il supporto VESA Adaptive Sync sono presenti, riducendo il tearing. Per chi non lo sapesse, queste tecnologie sincronizzano la frequenza di aggiornamento del monitor con il frame rate della scheda grafica. Questa funzione è particolarmente utile per ridurre artefatti visivi in giochi con frame rate variabile.

La certificazione ClearMR 8000 è un'ulteriore garanzia della qualità visiva, riducendo al minimo le sfocature e assicurando un'immagine nitida anche in giochi piuttosto veloci come il già citato Counter-Strike.

Inoltre, il monitor è certificato Eyesafe 2.0 e dotato di tecnologia Low Blue Light e Flicker-Free, riducendo l'affaticamento degli occhi durante sessioni di gioco prolungate.

Dal punto di vista ergonomico, il Legion R34w-30 si adatta perfettamente alle esigenze di chiunque. Le numerose opzioni di regolazione (altezza, inclinazione, rotazione) garantiscono un comfort ottimale, fondamentale per chi passa molte ore davanti allo schermo.

Per quanto riguarda i consumi, il monitor ha una potenza tipica di 43 W e un massimo di 55 W, rientrando nella classe energetica F secondo gli standard europei. Sebbene non sia tra i più efficienti dal punto di vista energetico, i consumi sono comunque adeguati alle prestazioni offerte.

La mia esperienza

Esposto quelle che sono le caratteristiche dello schermo, è arrivato il momento di raccontarvi un po' la mia esperienza. Come ho esposto all'inizio, era da tempo che non provavo un monitor curvo e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'offerta Lenovo.

Chiaro che per lavorare diventa molto utile, perché con un'ampiezza così e la sua natura ultra-wide, aiuta molto nella stesura di articoli. Inoltre è veramente molto utile per l'editing video.

Sul comparto gaming ovviamente è dove da il meglio di sé. Ho provato diversi giochi, da videogiochi strategici (come Age of Empires IV) a FPS (Halo, Counter-Strike) fino a racing game dal calibro di Forza Horizon 5. Inutile Dire che l'ampiezza rende qualsiasi gioco decisamente più bello come impatto ed è come passare dal giorno alla notte se prima avevate un monitor 16:9.

Dal punto di vista qualitativo sono soddisfatto: i colori sono ottimi (pur essendo un pannello VA) e la definizione mi ha convinto.

Sono un po' deluso per la luminosità. Sicuramente il valore è sopra la media, essendo di 350 cd/m². Ma nonostante questo è un po' inferiore rispetto ad altri competitor, di conseguenza per alcuni potrebbe risultare un valore un po' basso. A prescindere da questo è comunque corretto sottolineare che si vede molto bene, anche in ambienti poco illuminati.

Conclusioni

Il Lenovo Legion R34w-30 si posiziona come un monitor ideale sia per i gamer appassionati che per i creativi professionisti, grazie a prestazioni elevate e design funzionale. La curvatura 1500R e il formato ultra-wide 21:9 offrono un’esperienza immersiva, mentre la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 0,5 ms assicurano una fluidità impeccabile durante il gaming. La qualità visiva è ulteriormente esaltata dalla copertura cromatica eccellente (99% sRGB, 90% DCI-P3), che garantisce colori precisi e vibranti.

Il monitor non si limita a offrire prestazioni di gioco eccellenti, ma integra anche tecnologie avanzate come AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync, che eliminano tearing e stuttering. Il supporto ergonomico regolabile aggiunge comfort, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo.

Tuttavia, c’è margine per migliorare l’efficienza energetica (classe F) e la luminosità massima, che potrebbe risultare limitata rispetto ad alcuni concorrenti nella stessa fascia di mercato.

A ogni modo, il Lenovo Legion R34w-30 è una scelta perfetta che soddisferà chi cerca prestazioni elevate e un design curato per il gaming e il lavoro creativo a un prezzo più che buono per il mercato.