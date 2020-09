Lenovo, via libera alla vendita di PC con Ubuntu anche agli utenti finali

Vedere Linux girare su sistemi Lenovo non è certo una novità, ma la loro commercializzazione direttamente con il sistema operativo a bordo lo è. In passato Lenovo aveva fornito macchine con Linux solo a clienti aziendali, ma ora il gigante cinese sta estendendo il suo programma di certificazione anche a vari modelli destinati ai clienti finali. Come segnalato da Arstechnica, infatti, sono previsti ben 27 modelli di computer desktop e laptop con Ubuntu preinstallato.

Ecco l’elenco completo:

ThinkPad T14 (Intel e AMD)

ThinkPad T14s (Intel e AMD)

ThinkPad T15p

ThinkPad T15

ThinkPad X13 (Intel e AMD)

ThinkPad X13 Yoga

ThinkPad X1 Extreme Gen 3

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Yoga Gen 5

ThinkPad L14

ThinkPad L15

ThinkPad P15s

ThinkPad P15v

ThinkPad P15

ThinkPad P17

ThinkPad P14s

ThinkPad P1 Gen 3

ThinkStation P340

ThinkStation P340 Tiny

ThinkStation P520c

ThinkStation P520

ThinkStation P720

ThinkStation P920

ThinkStation P620

Tutte le macchine saranno acquistabili liberamente dagli utenti con Ubuntu preinstallato, un popolare fork del sistema operativo Debian. La maggior parte sarà dotata di Ubuntu 20.04, che è la versione corrente ed offre supporto a lungo termine fino ad aprile 2025. La serie ThinkPad L vedrà invece la presenza di Ubuntu 18.04, pubblicato nel 2018, il quale continuerà ad essere supportato per altri tre anni. L’importanza di avere dispositivi certificati risiede nel fatto che saranno in grado di girare con tutti i driver e hardware testati come compatibili e perfettamente funzionanti.

Igor Bergman, Vicepresidente di PCSD Software & Cloud presso Lenovo, ha affermato:

La visione di Lenovo di fornire una tecnologia più intelligente per tutti significa davvero “per tutti”. Il nostro annuncio inerente alla certificazione dei dispositivi a giugno è stato un passo nella giusta direzione per consentire ai clienti di installare più facilmente Linux da soli. Il nostro obiettivo è rimuovere la complessità e fornire alla comunità Linux l’esperienza premium per la quale i nostri clienti ci conoscono. Questo è il motivo per cui abbiamo compiuto questo passo successivo per offrire dispositivi pronti per Linux fin da subito.

Questa iniziativa prevede un lancio graduale che si svolgerà a partire da settembre 2020 e terminerà entro la fine del 2021. Ma la selezione e la disponibilità delle macchine dipenderanno anche dalla propria area di residenza. Non è da sottovalutare il fatto che questa scelta potrebbe portare ad una maggiore diffusione di Linux.