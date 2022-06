Si è conclusa il 17 giugno scorso la prima International Cybersecurty Challenge (ICC). L’evento, organizzato dall’ENISA (Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza) si è tenuto ad Atene, in Grecia, dal 14 al 17 giugno 2022 e ha visto la partecipazione di 7 team: Europa, Asia, Stati Uniti d’America, Oceania, Canada, America Latina e Africa. La competizione nasce con lo scopo di attirare giovani talenti e accrescere la consapevolezza a livello globale circa la formazione e le competenze richieste nell’ambito della cybersicurezza.

I sette team si sono affrontati in varie prove, come l’exploit di app e sistemi, crittografia, ingegneria inversa, sfide hardware e attacco-difesa. La prima edizione dell’ICC è stata vinta dal team Europa, classificatasi al primo posto e seguita da Asia e USA.

Photo credit: ENISA

Ecco la classifica complessiva della prima edizione:

1° Posto: Europa (12.961)

2° Posto: Asia (10.724)

3° Posto: USA (7.765)

Resto della classifica:

Oceania (7.447)

Canada (3.643)

America Latina (1.722)

Africa (981)

I due capitani del team Europa, Danique Lummen (NL) e Nuno Miguel da Silva Sabino (PT) hanno dichiarato: “Siamo molto felici di aver preso parte a questo fantastico evento. È stato fantastico competere all’ICC con gli altri eccezionali team di tutto il mondo. Siamo anche molto lieti e fieri di aver conquistato il primo posto e non vediamo l’ora di partecipare alla prossima ICC negli USA”.

Dunque l’appuntamento per la seconda edizione dell’ICC è per agosto 2023, che sarà ospitata dallo U.S. Department of Homeland Security e dalla CISA negli Stati Uniti d’America. Per saperne di più, guardate il video ufficiale dell’ICC 2022 pubblicato su YouTube e visitate la pagina dei team sul sito della competizione.