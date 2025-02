L'Europa investe 200 miliardi di euro sull'intelligenza artificiale

La Commissione Europea ha annunciato un piano di investimenti di 200 miliardi di euro per l'intelligenza artificiale, di cui 20 miliardi destinati alle "gigafactories AI". L'annuncio è stato fatto dalla presidente Ursula von der Leyen durante l'AI Action Summit a Parigi.

Questo massiccio piano di investimenti mira a potenziare lo sviluppo dell'IA in Europa, in un contesto di crescente competizione globale nel settore. La mossa arriva dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato domenica un piano da 109 miliardi di euro per progetti di IA in Francia, paragonandolo al programma "Stargate" da 500 miliardi di dollari di OpenAI negli Stati Uniti.

Von der Leyen ha dichiarato:

"Vogliamo che l'IA sia una forza per il bene e per la crescita. Lo stiamo facendo attraverso il nostro approccio europeo, basato su apertura, cooperazione e talenti eccellenti." Ha aggiunto che questo approccio "deve essere potenziato" attraverso l'iniziativa InvestAI per le gigafactories europee di IA.

Pixabay

Le gigafactories AI saranno strutture di calcolo su larga scala dotate di circa 100.000 chip AI di ultima generazione, quattro volte più potenti delle attuali "fabbriche di IA". L'obiettivo è consentire alle aziende, comprese quelle più piccole, di accedere a una potenza di calcolo elevata per lo sviluppo di modelli di IA avanzati.

Il finanziamento iniziale di InvestAI proverrà da programmi UE esistenti con componenti digitali, come il Digital Europe Programme, Horizon Europe e InvestEU. Gli stati membri potranno contribuire anche con fondi di coesione già stanziati.

Secondo la Commissione, InvestAI mira a diventare la più grande partnership pubblico-privata al mondo per lo sviluppo di IA affidabile. Il finanziamento delle gigafactories AI, attraverso un mix di sovvenzioni e partecipazioni azionarie, sarà uno dei casi pilota per le tecnologie strategiche annunciate nella strategia di crescita dell'UE, la Competitiveness Compass.

Questa iniziativa europea si inserisce in un contesto di crescente competizione globale nel settore dell'IA. Il mese scorso, il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una joint venture con Stargate, OpenAI, Oracle e Softbank per investire miliardi di dollari in infrastrutture di IA nel paese, con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari che potrebbe arrivare a 500 miliardi in quattro anni.